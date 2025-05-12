妻子的復仇 1億資產外遇老公無力追回

結婚12年，直到老婆提離婚，才驚覺財產已被轉走近1億，詢問律師都無力追討！原來是妻子小盈佈局7年對出軌丈夫阿誠的復仇。

小盈與阿誠是外人眼中事業有成的恩愛夫妻，小盈在會計事務所擔任小會計，阿誠經營台中家族企業。當初阿誠為證明對小盈的愛，在登記結婚後隔天，就將名下北屯區2,500萬房產贈與給小盈。

此後三年間，小盈為阿誠生下一對可愛兒女，阿誠感謝小盈付出，陸續將西屯區3,800萬、北區2,800萬的兩間房過戶給小盈。

小盈覺得自己嫁對了人！婚後老公疼愛，小孩乖巧。直到婚後第5年，一次意外，她發現老公一直在外偷吃，情人不斷，雖然生氣難過，但她沒有選擇對峙，也沒鬧離婚，而是默默展開報復計畫。

小盈一邊裝不知道，維持夫妻恩愛，一邊在背地裡，變賣她名下3間房產，因房價偏高，賣1年多才賣掉，近1億元，全部轉移走。但小盈依舊沒有伸張，沒有離婚，而是在他們結婚12年，才正式向阿誠提出離婚，整件事情才曝光。

阿誠才驚覺，自己送老婆近1億資產早就被賣光，錢也不知去向！他超氣，覺得信任且疼惜愛妻的自己，像被狠狠搧了一巴掌！但長期在生意場上打滾，當晚就恢復些許理智，與長期配合的律師商討，小盈惡意脫產婚後夫妻財產能否討要回來？取消贈與，把房子/錢要回來？還是婚後夫妻共有分一半？

律師給「3方向」著手

1.夫妻剩餘財產分配請求權 2.主張惡意脫產追回請求 3.撤回贈與

理想很美好 現實很骨感：3條都行不通

一開始阿誠很樂觀，隨著律師深入調查，他漸漸發現可能事與願違。

第一，阿誠是婚後自願贈與，房子登記小盈名下，小盈屬於「無償取得」，不能列入小盈婚後財產，所以根本不能分！別說一人一半，反而因為阿誠的資產較多，小盈還可以跟他要錢！ 第二，主張小盈惡意脫產，但請求期限只有5年。而這些房產早在6年前就賣掉，追討時效已過，法律也無解。 第三，主張撤回贈與不動產，阿誠早移轉產權給小盈，且小盈沒有違反扶養義務，因此無法撤銷贈與。

這不是一場復仇，是一場財務風險管理的範本

阿誠想要婚姻、想要外遇的快感、還想留住資產，但最後他什麼都留不住。這不單單只是drama報仇故事，而是合法的財產管理。

贈與一旦完成，就是法律上的無償轉移，要追回不但要有證據還有時效，且無償贈與，不列入剩餘財產分配，而脫產超過5年，連追回的門都沒有。

這也是為什麼，我常說處理婚姻財產與風險控管，不能只靠感覺。