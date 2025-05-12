薪水4萬更快活？月收10萬已婚男羨慕單身友手頭寬裕：養家喘不過氣

結婚後，除了要養活自己外，勢必得負擔家庭開銷。一名網友發文，稱他一名月薪10萬的朋友抱怨每個月要負擔許多開銷，讓他喘不過氣，反之另一名40歲的單身朋友，雖月薪僅4萬，但能夠自由運用金錢，讓他非常羨慕。

一名網友在PTT發文，稱他在勞動節時跟一名朋友吃飯，朋友月薪10萬，卻因已婚有家庭要照顧的關係，每月要支付房貸、車貸、孝親費和小孩的各式費用，金錢的壓力讓他難以招架。

原PO表示，朋友話鋒一轉，提到另一名40歲的單身朋友，他月薪雖然只有4萬，卻過得自由自在，賺取的金錢能夠自由運用，經濟也更加寬裕，讓朋友非常羨慕。對此，原PO詢問已婚的網友，是否也會羨慕單身者？

此文一出，不少網友提出質疑，認為單身者也要負擔房租等費用，月薪4萬其實不夠，「單身租屋的也很多，不能比吧」、「單身4萬也是很少」、「如果是單身6萬還行，4萬太少」、「40幾歲月薪4萬其實也滿慘的」。

也有網友認為主要負擔在小孩身上，同時認為朋友只是在炫耀，「關鍵是小孩吧」、「關鍵是小孩+1，現代年輕人聰明不生」、「他在炫耀你聽不出來嗎？不然就叫他離婚賣車賣房啊這麼簡單」、「這在嘲諷對方吧」、「聽不出來他是在炫耀嗎」、「口是心非的說法吧，不然叫他離婚，房子掛給前妻，每月6萬給前妻和小孩，看看他要不要」。