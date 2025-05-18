新冠疫情過後澳洲現金交易幾乎消失 電子支付成為當今王道

快思慢想理財法的設計是要約束我們無腦恣意取用金錢的行為，特別是要約束自己取用收入。

這個概念的發想來自過去人們理財的方法：以現金發薪、把所有錢藏在家裡，只帶當天所需現金出門。

這種系統性的做法我們已經沿用好幾個世紀，成效良好。

本文出自《快思慢想理財法》 在1980至1990年代的過渡時期，人們是透過提領現金來理財，而非使用信用卡，而且這種理財方式的成效還算不錯。

然而，從那時開始，情況漸漸改變，尤其是經歷過新冠疫情之後，澳洲的現金交易幾乎消失，電子支付才是當今的王道，而非現金支付。

如果你想恢復以前那種使用現金的做法，一定很快就會踢到鐵板。

舉例來說，如果你選擇只用現金，就無法在網路上購物。

此外，提款機數量銳減，也導致人們無法輕易取用現金，尤其如果你不想支付提款手續費，就更難取得現金了。

那麼，我們要如何在現代這種無現金的世界享受現金的好處呢？

我所謂的「雙重銀行帳戶」（double banking）是解決問題的一部分答案，而另一部分的答案和金錢的取用與能見度有關。

這些想法都是要為我們的金錢交易導入摩擦，並利用我們的懶惰來達成目的。

（本文出自《快思慢想理財法》作者：馬克斯．菲爾普斯 譯者：陳儀)