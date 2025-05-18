努力透過儲蓄帳戶累積財富卻換來徒勞 房地產專家：用這種卡讓你一毛不剩

你是否注定管不住荷包？

奧斯卡•王爾德（Oscar Wilde）的歌劇《溫夫人的扇子》（Lady Windermere’s Fan）當中有一句著名的台詞：「除了誘惑，我能抗拒任何事。」

這句話說得實在太貼切！在澳洲，多數人採用電子支付，所以實際上沒有經手那麼多現金。

因此，人們很容易搞不清楚自己究竟花了多少錢。如同我們在第3章談過，能取用的錢愈多，就愈有可能把錢花掉，這種情況就稱為「注定管不住荷包」。

本文出自《快思慢想理財法》 無論你多麼努力想要存錢，也不管你多麼專注於達成財務目標，遲早都會因為耐不住誘惑而分神，最終恢復原本的消費習慣，把自己能夠輕易取用的錢全部花光光。

切記，誘惑無所不在。但是，只要你能了解自己如何取用自己的錢，一定可以更容易理解自己過去犯了什麼錯，還能擬訂計畫來矯正這些錯誤。

有問題的銀行帳戶結構

很多人在十幾歲時就建立自己的銀行帳戶結構，從此以後再也沒有改變做事的方式。就算真的改變，還是會重蹈覆轍，和自己為人生第一份工作開設第一個日常交易帳戶（transaction account）時犯下一樣的錯，放任自己透過簽帳卡來取用全部的薪資。

雖然我們大多數人都是這樣做，但我認為這是非常大的問題！本書第二部將探討更牢靠的銀行帳戶結構設定，但是在此之前，我們要先釐清幾種有問題的結構，並且說明這些結構為什麼不太可能對普羅大眾有幫助。

一個日常交易帳戶、一個儲蓄帳戶與一張信用卡

這種結構的問題在於信用卡，它很有可能導致人們陷入惡性循環，習慣刷卡購買所有東西後，等待薪資入帳來付清信用卡帳單，下個月再次靠著信用卡過活，因為他們手邊已經一毛錢也不剩。

就心理層面來說，使用信用卡的時候，就形同把所有消費控制權拱手讓給「系統一」思維。每當你感覺需要某些東西，只要拿出信用卡一刷，立即就能取得想要的東西。

在這樣的情況下，即使你努力透過儲蓄帳戶來累積財富，只要任何一個月的支出超過應有的水準，你還是很有可能為了結清信用卡帳款，而動用儲蓄帳戶裡面的錢。

（本文出自《快思慢想理財法》作者：馬克斯．菲爾普斯 譯者：陳儀)