人夫無玩樂預算、到商店買東西會焦慮 傳授伴侶相處之道：不剝奪太太購物樂趣

鐵公雞真的不需要任何方法協助他們控制支出，但如果他們能夠學會如何編列度假與玩樂預算，就比較不會在享受生活時感到焦慮。

鐵公雞的人建議先編生活預算

這套方法也可以幫助鐵公雞改善長期伴侶關係，因為他們的另一半將擁有事先議定的額度可以花用，兩人還能一起努力實現彼此的共同目標。總之，這套方法有助於減輕壓力、減少爭執。

購物狂與揮霍者需要為他們的生活建立某種系統。儘管他們手上的實體卡片並不會費盡唇舌訓斥或教育他們少花一點錢，但有朝一日，那些卡片還是會以某種方式，讓他們知道自己花得太超過了。

本文出自《快思慢想理財法》 對這類人來說，比起自己不知不覺（或明知故犯）過度消費，還不如在買東西時被店家拒刷，進而知道自己即將超出預算，因為一旦過度消費，就為時已晚了。

先把購物優先順序列出來

我與太太開始落實快思慢想理財法後，她有了自己的支出帳戶，她也知道自己有多少錢可花。這筆錢要怎麼花用，由她全權決定，更重要的是，下一週還會有另一筆錢進帳。這表示即使她在這週的一開始就把帳戶裡的錢全部花光，只要耐心等個幾天，就會再有錢匯入戶頭。

在等待的期間，她可以先把下週或下個月想買的物品清單先條列出來。這套方法非常好，讓她感覺自己能隨心所欲買下想要的東西，她只要列出購買的優先順序並做出選擇就好。

畢竟，如果某樣東西的購買順位被一直往後推延，那麼或許一開始沒買它就是正確的選擇。兩個鐵公雞湊在一起一定會發現，與其依照自己的天性錙銖必較、省下每一分錢，不如花一些錢在體驗、送禮物，以及和他人互動上，反而會得到更富足的生活。

如果兩個鐵公雞能夠達成共識，為彼此各自設定消費預算，他們就可以偶爾放鬆一下。

夫妻都是節約者、或者其中一人是節約者而另一人是鐵公雞的狀況，也可以採用類似的方法，因為這麼做能幫助他們體會到，為了以後的花費而儲蓄也沒關係，在存錢的過程中享受人生、累積美好回憶，更是無傷大雅。我們可不希望到臨終前，才後悔沒有趁年輕時稍微享受一下生活。

夫妻金錢價值觀迥異

如果把金錢性格差異最大的兩個人湊成一對，像是鐵公雞如我與購物狂如凱莉，情況就會變得很有趣。儘管為購物狂設下界線很重要，不過，鐵公雞也必須體悟到，沒有必要為了各項消費而感到不舒服，只要金額沒有超出彼此事先議定的支出計畫，就無須掛懷。

當購物狂或揮霍者和鐵公雞或節約者湊成一對，購物狂與揮霍者每個月會需要一筆可觀的玩樂預算；另外，購置食品雜貨的預算也應該由他們控制，這樣他們才有誘因來縮減支出，以便留下更多錢來花在自己更想買的東西上。

如果鐵公雞與節約者的另一半已經有玩樂預算，他們多半就不太需要玩樂預算了。當然，如果他們不習慣開口要求另一半幫他們買衣服，或是不習慣向另一半拿錢買禮物，那就另當別論。中庸者配上購物狂，以及揮霍者配上購物狂的這兩種組合，則是稍微棘手一點。

如果這類組合的人不調整收支系統，改成讓伴侶雙方都能接受、且實際上行得通的做法，購物狂很有可能持續不斷超支，另一半則會一邊和他爭吵，一邊跟著花錢洩憤。

不剝奪太太購物樂趣

我從過去的經驗體會到，金錢性格屬於中庸者、揮霍者與購物狂的人，都需要屬於自己的玩樂預算。把錢交給滿腦子想花錢的人聽起來是有點違反直覺，不過，以長期伴侶關係而言，在整體家庭支出計畫的範圍內給予雙方一點自由，絕對遠比徹底斷絕對方的金錢供給來源還要好得多。

我個人並沒有玩樂預算，也已經很多年沒有買過任何東西，因為那會剝奪我太太凱莉外出購物的樂趣，甚至剝奪她買東西給我的樂趣。既然買東西會讓我感到焦慮，那我又何必到商店裡折磨自己？讓更享受購物過程的凱莉去買東西，不是更好嗎？

（本文出自《快思慢想理財法》作者：馬克斯．菲爾普斯 譯者：陳儀)