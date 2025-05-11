快思慢想理財法…「鐵公雞、節約者、中庸者、揮霍者與購物狂」你是哪種金錢性格？

金錢性格

人們根據成長過程與過往經歷，金錢性格會所有不同，但大致上可分為三類：痛恨花錢的人、熱愛花錢的人，以及不介意偶爾花錢的人。

我們可以進一步把這三類人細分成五種性格：鐵公雞、節約者、中庸者、揮霍者與購物狂。

鐵公雞是指真心痛恨花錢的守財奴。他們通常都曾經遭受過和金錢有關的創傷，所以甚至會在花錢的時候感覺到身體上的不舒適。

這些人大多數的購物決策都很理性，也經過深思熟慮。他們有時候會被形容為「手短口袋深」，通常在輪到他們請別人喝酒時，這些人就會找藉口提早離開酒吧。

鐵公雞連花錢對自己好都覺浪費

如同我在本書一開始就解釋過，我是個徹頭徹尾的鐵公雞。我在一個有九名子女的家庭裡長大，家中永遠都處於缺錢的狀態，所以媽媽總是告誡我們：「勤儉節約就不愁吃穿。」

本文出自《快思慢想理財法》 打從小時候起，父母就教育我們不能開口要求任何東西，還要我們瞧不起總是能收到奢侈禮物、或是可以購買新物品的其他孩子，這麼一來，我們就不會因為沒有得到類似的東西感到失望，而且一旦我們真的得到那些東西，就會非常驚喜。

鐵公雞認為，就算花錢享受能讓自已樂在其中的經歷也很浪費，不僅如此，他們更是完全不想為了贈送禮物或慈善捐款而掏腰包。

另外，鐵公雞也非常難以和揮霍者與購物狂建立良好的長期伴侶關係，因為每當他們見到對方把錢花在不符合他們價值觀的交易上時，就會感到非常焦慮。

節約者很執著儲蓄

節約者是溫和版的鐵公雞。儘管節約者同樣非常享受儲蓄的過程，但比較不會因為花錢購買必需品而感到焦慮。儘管這麼說，節約者和鐵公雞一樣，還是可能因為太執著於儲蓄，而錯過很多人生樂趣。

光譜的另一端是購物狂，這種人總是衝動購物，經常舉借個人貸款，還背負不少信用卡債務。他們很容易因為一時的衝動而購物，完全不考慮後果。儘管有很多證據顯示，購物不見得會讓我們感到更開心，購物狂的行為卻很有可能源自於生活的不快樂、人生的創傷，或是艱難的成長經歷。

我太太就屬於這類狀況。凱莉和我一樣，是在不怎麼有錢的家庭裡長大，不過，她們家卻把賭博當成家常便飯。那表示即使他們家缺錢，卻時不時會贏錢，而贏了錢就代表，家中伙食會突然變得比較豐盛，或是突然就換了一台新的洗衣機，而且也會收到新衣服與禮物等。

和她有過類似過往經歷的人，大都會認為手上有錢就最好趕快花掉，因為過了這個村就沒了那個店，沒人知道何時會再有錢進帳。不僅如此，凱莉在成長過程中，內心深處還有一項根深蒂固的需求，就是她不能顯露出貧窮的跡象，所以，她得穿漂亮的衣服、拿著昂貴的物品，表現給別人看。

購物狂愛尋求刺激

購物狂通常天生會採用「系統一」思維來思考；他們有點像賭客，總是藉由購物來尋求多巴胺的刺激，從未認真思考後果。很多購物狂甚至會試圖愚弄自己與另一半，好讓所有人相信他們並沒有做任何壞事，類似的事蹟不勝枚舉。

揮霍者享受花錢帶來的快樂

揮霍者之於購物狂，就如同節約者之於鐵公雞。揮霍者很享受花錢的快樂，而且一如購物狂，揮霍者也能透過花錢而獲得快感，控制衝動的能力同樣不怎麼高明。

然而，和購物狂相比之下，揮霍者比較可能會為自己設定消費界線，而且不會輕易越界。正因如此，揮霍者的信用卡債通常比較少，個人貸款金額也比較低。

中庸者不會花太多錢也不會拚命存錢

中庸者正好位於這幾種人的中間值。他們會花一點錢，也會存一點錢，不過，他們既不會汲汲營營的存錢，卻也不會拚命花錢。這樣的特質雖然導致他們同樣容易受到「系統一」思維影響而超支花費，但同時也讓他們能夠日積月累的慢慢存錢。

（本文出自《快思慢想理財法》作者：馬克斯．菲爾普斯 譯者：陳儀)