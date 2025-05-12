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球棒+球共1.1元但球比球棒便宜1元…球是多少錢？諾貝爾獎得主解答跌破眾人眼鏡

聯合新聞網／ 天下文化出版
示意圖／ingimage
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容我再重複一遍： 我們實際上的思考方式和我們自認為的思考方式並不一樣。

我們的大腦偏好非常大量的自動式或直覺性思考，諾貝爾經濟學獎得主康納曼將它稱為「系統一」思維；和它相反的是，比較費勁、講求邏輯的分析性「系統二」思維，我們總誤會自己會用這種方式來思考。

本文出自《快思慢想理財法》
本文出自《快思慢想理財法》
康納曼提出一個很簡單的問題，只要稍加思考，就能了解兩種思維之間的差異：如果一根球棒與一顆球的價格共計1.1元，但球比球棒便宜1元，那麼球的價格是多少錢？ 想必現在各位腦中立即浮現的答案是0.1元，但那是錯誤的答案。

大約有50％的人被問到這個問題時，除了用直覺快速回答，根本懶得思考，也不會驗算答案是否正確。

這就是「系統一」思維在作祟。然而，如果這顆球的價格是0.1元，而球棒比球貴1元，價格就是1.1元，那麼兩者的總價就會是1.2元。

因此，「0.1元」這個答案是錯的。正確答案是0.05元；如果球是0.05元，比它貴1元的球棒就要價1.05元，加上0.05元的球，兩者的總價才會等於1.1元。

要得出這個答案，必定需要耗費一點心力，而這就是「系統二」的慢想。

我們一生當中大多時間都採用快速、直覺的「系統一」思維，因為它既省時又省力。「系統二」思維則比較慢，需要耗費更多精力，所以我們的大腦會竭盡所能避免這種事。

在食物匱乏的時代，演化機制為了幫助人類避開各種麻煩，於是讓我們快速做出許多決定，大腦就無須一天到晚轉個不停，以便節省能量。

然而，由於每個人都有能力使用「系統二」思維，我們便自然而然假設自己的思考方式都和「系統二」思維一樣理性。在閱讀本書時，請各位務必請牢記這項基本概念。

（本文出自《快思慢想理財法》作者：馬克斯．菲爾普斯 譯者：陳儀)

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