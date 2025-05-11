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年輕夫婦自豪月花2千被讚很省 一項帳單金額卻讓理財專家無言以對

聯合新聞網／ 天下文化出版
示意圖／ingimage
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一直以來，我對於人們運用金錢的方式，以及他們認為自己會做的事和實際行為之間的落差，實在嘆為觀止。且讓我分享最近和一對年輕夫婦（丹尼爾與蘇珊）的對話，進一步闡述這樣的落差：

我：你們每個月花多少錢？

丹：大約2,000元吧。

我：那算是相當少耶！一般夫妻平均一個月的花費是3,000元。那你們的信用卡帳單金額呢？

蘇：大約4,000元。

我：……。

在我過去十五年身為理財專業人士的職業生涯中，這類典型的對話出現過成千上萬次。

本文出自《快思慢想理財法》
本文出自《快思慢想理財法》
丹尼爾與蘇珊自以為每個月花的錢比一般夫婦的平均開銷少1,000元，但實際上，他們的實際消費比平均值多出1,000元，還比他們最初認定的金額多2,000元。

這種思考模式並不只出現在應對每個月消費習慣的時候。一份研究顯示，人們低估未來支出的程度高達27％。

實際上，我們夫妻也受到這個問題困擾長達十年之久，幸虧我們運氣好，才找到更好的方法管理金錢。

我成為理財專業人士後，發現自己一而再、再而三的重複類似的對話，於是決定深入探討，釐清為什麼多數人都不善運用金錢。

我發現，良好的金錢管理技巧必須經過學習才能取得，只是幾乎不再有人傳授這項技巧。

此外，我們還必須先認知到，我們永遠都是自己最大的敵人。雖然我擁有經濟學的榮譽學位，但這本書並不是要談經濟學。我想要了解的是，人類的心理如何影響我們運用金錢的方式。

我們每個人都會在因緣際會的情況下採取某種做事的方法，接著便武斷的決定這些方法是否有效，完全不測試其他方法。

多年來，我不斷和凱莉以及丹尼爾與蘇珊等人，一同練習許多新做法，也閱讀眾多金錢心理學相關書籍、觀看金錢心理學相關影片，同時和人分享我在過程中學到的教誨。

所以，我在本書中說明的流程與方法，是經過許多年持續改良而來。我相當崇拜丹尼爾‧康納曼（Daniel Kahneman），他是世界知名心理學家暨諾貝爾經濟學獎得主，因為在展望理論（prospect theory）的開創性研究成果獲此殊榮，而展望理論被視為行為經濟學的基礎。

如果你還沒讀過康納曼的全球暢銷著作《快思慢想》（Thinking, Fast and Slow），強烈建議各位一定要拜讀。這本書有點厚，但充滿許多了不起的概念；其中一項核心概念是，我們實際上的思考方式和我們自認為的思考方式並不一樣。

（本文出自《快思慢想理財法》作者：馬克斯．菲爾普斯 譯者：陳儀)

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