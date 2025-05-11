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2026年請假攻略來了！中秋＋教師節「夢幻連動」 請4休10天爽翻

聯合新聞網／ 綜合報導
2026中秋＋教師節＝連放10天！連請4天、爽休整週。記者劉學聖／攝影
2026中秋＋教師節＝連放10天！連請4天、爽休整週。記者劉學聖／攝影

立法院日前（5/9）三讀通過《紀念日及節日實施條例》修法案，正式將5個紀念日納入國定假日，並且即刻生效，最快從2026年起就能看到假期「大爆增」的實際效果。這也意味著，2026年起台灣勞工終於能「光明正大」休勞動節，全年度國定假將比過往多出5天。

哪些日子變成新的國定假？明年怎麼排假最划算？這篇直接幫你整理出「2026全年放假重點＋請假攻略懶人包」，提早安排，假休好休滿。

新增的5天國定假日有哪些？

根據修法內容，新增的5天國定假日如下：

小年夜（除夕前一天）：讓農曆新年提前進入休假模式。

教師節（9月28日）：紀念孔子誕辰，向教育工作者致敬。

台灣光復暨古寧頭戰役勝利紀念日（10月25日）：強化歷史記憶。

行憲紀念日（12月25日）：慶祝中華民國憲法施行日。

勞動節（5月1日）：全面納入國定假日，終結「只有部分行業休」的情況。

此外，原住民族祭儀假日也獲得調整，由原本一天增加至三天，尊重多元文化儀式的需求。

2026年有哪些重點連假？請假如何安排最划算？

以下為2026年連假總整理，並附上實用的請假建議，協助你安排年度休假計畫：

1月1日 元旦（放假1天）

無彈性放假安排，屬單日休假。

2月14日至19日 春節假期（共6天）

假期從小年夜開始，但因部分日子落在週末，實際放假天數維持不變。

請假小撇步：2月20日請1天，再加上週末（2月21、22日），可爽休9天。

2月27日至3月1日 和平紀念日連假（3天）

補休和平紀念日與週末連休。

4月3日至6日 兒童節＋掃墓節（清明節）連假（4天）

兒童節與清明節連續放，加上補休，湊滿4天。

5月1日至3日 勞動節首次成為全國連假（3天）

這是勞動節首度全國同步放假，搭配週末變成3天小確幸。

6月19日至21日 端午節連假（3天）

端午節落在週五，自然成為三天連假。

請假小撇步：6月15日至18日連請四天，可換來9天長假。

9月25日至28日 中秋＋教師節連假（4天）

中秋與教師節合併形成4天連假。

請假小撇步：9月21日至24日請4天，加上假期可休足10天！

10月9日至11日 國慶日連假（3天）

補休國慶日前一天，加上雙十節與週末。

10月24日至26日 光復節連假（3天）

光復節與補假搭配，湊成三天。

12月25日至27日 行憲紀念日連假（3天）

年底壓軸假期，加上週末形成舒壓連假。

請假小撇步：從12月21日請假至24日，可爽休9天，過年都還沒到就先放大假！

國定假變多 連假變長 行事曆記得先畫好！

隨著國定假日總數增加、請假安排空間更彈性，2026年堪稱「最強放假年」。不論是安排旅行、陪伴家人，或單純想在家耍廢，都建議早點規劃，把握每一次連假變長的機會。

元旦 光復節 兒童節 勞動節 國定假日 教師節 清明節 端午節 連假

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