要怎麼讓同事或員工順利工作？ 前美國矽谷軟體公司總裁舉《被討厭的勇氣》為例

每個人都是自己生命的主人，也都能夠替自己做出最好的決定，如果有人只看到別人的所做所為不符合自己期待就忿忿不平、自怨自艾，沒有動力改善當前的困難，他很有可能並未意識到每個人都應該、也都可以為自己負責，面對自己的課題。

日本作家岸見一郎出版《被討厭的勇氣》後，許多人開始關注阿德勒心理學暢談的課題分離。

本文出自《你的問題不是問題》 簡單來說，每個人都有自己的課題，我們應該要照顧好自己的課題，不要干預他人的課題，才能夠更好的處理人際關係。

岸見一郎做了一個比喻，你可以牽一匹馬到岸邊，但是喝水與否是馬的課題，你無法逼迫牠，因為你一旦開始脅迫，就干涉了牠的課題。

你可能會想，那要怎麼讓馬喝水，或者是讓同事或員工順利工作？

從對話的角度而言，你能做的就是傾聽並理解對方的內在冰山，找到對方遇到的真正問題，最後才可能在彼此有信任且尊重的狀態下，討論出最適合的方案。

由此可知，如果對話時對方圍繞在別人的課題、忽略自己的課題，那麼這個問題顯然不構成問題。

所謂「解決自身的課題」並不是意味著放棄溝通，而是先釐清我們遇到什麼議題，將重心擺在如何做好「自己的功課」，主要核心意涵包括：

1.忠於自我

看見在每個刺激當下，內在產生什麼感受、興起什麼念頭，並且承認、接納這樣的自己。

2.尊重他人

允許他人也擁有對自己生命的主導權，不去干涉、強迫或控制他人的想法與做法，以好奇的姿態靠近對方。

3.自我負責

分辨彼此的課題之後，接納他人的狀態，對自己的課題能夠負起責任，做出想要的改變。

（本文出自《你的問題不是問題》作者：李崇義)