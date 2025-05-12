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沒差這一包？省錢達人提醒3種「陷阱型消費」 讓你月光又超支

聯合新聞網／ 綜合報導
超市的零食、麵包區是會讓人不小心失手的危險區域。圖／ingimage
超市的零食、麵包區是會讓人不小心失手的危險區域。圖／ingimage

根據日本生活媒體「saita」報導，一位身處五口之家、每個月將家庭餐費控制在2萬日圓內（約新台幣4200元）的省錢達人三木ちな指出，許多家庭之所以存不了錢，與在超市的消費習慣息息相關。她提出三種常見的「陷阱型消費」，呼籲民眾留意日常採買的每一筆支出。

首先是「順手加購」的零食。超市中琳瑯滿目的糖果餅乾價格不高，常令人誤以為「這一包沒差吧」。但這類習慣性的順手消費，日積月累便可能導致月底財務吃緊。建議可設立「零食預算日」，固定日期統一採買，不僅可控制支出，也能避免無節制爆買。

第二個容易失守的區域是麵包區。現烤香氣與限時特價常讓人心動，尤其當手拿托盤時，總會忍不住多放幾個進籃子。但如果原本就沒有購買計畫，這些看似划算的選擇，實際上是額外的支出。建議不打算購買麵包的日子，乾脆繞開該區域避免誘惑。

第三個習慣是「折扣甜點的誘惑」。標上半價貼紙的布丁、蛋糕或甜點看似可以當作犒賞自己的禮物，但若無節制的購買，只會增加不必要的支出。雖然偶爾的小確幸無妨，但專家提醒，不該讓「便宜就買」變成理所當然的習慣。

專家強調，節約的重點在於「不買計畫之外的東西」。掌握自我控制力，明確列出採買清單並避免隨興購物，才能真正守住荷包、更快達成理財目標。

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