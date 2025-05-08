過了保固期就掛掉？「可靠度工程師」掀開電子產品壽命都市傳說

老實說，可靠度工程這詞彙實在讓人感到相當困惑，有時即使是科技業圈內人也不見得很清楚這個領域到底在做些什麼。

讀者不妨在繼續往下閱讀之前，先由可靠度這個「專有名詞」，猜猜看這行到底是在處理什麼樣的問題？

本文出自《開箱工程師腦洞大開的日常》 你的不滿，可能來自可靠度部門，你曾經買過一電子產品，但短短幾週內就莫名其妙突然冒出一堆問題，或是像都市傳說中聽到的「過了保固期就立馬掛掉」嗎？可靠度工程就是為了控制並避免這類情況發生。

也就是說，設法預測一個新的電子產品的壽命，並驗證它的壽命確實如同預期。

可靠度（英語：Reliability），指產品在規定的條件下和規定的時間內，無差錯地完成規定任務的概率。─維基百科

這聽起來很不可思議對吧？畢竟以人類為例，除非有通靈能力，否則誰知道自己究竟能活到何年何月，或是會不會哪天突然不幸發生車禍等意外。

這個預知壽命的能力聽起來似乎非常神奇，不過就像魔術一樣，祕密說穿了以後也就不稀奇了。

其實可靠度工程單位只是針對每個產品定義一些最容易出問題的失效機制（白話文又稱「死因」），然後針對每個失效機制設計特定的測試方法，以評估每項機制可能發生的時間。

可靠度工程師如何為產品把脈以人為比喻，假定我們已經知道國人的十大死因，我們可以針對第一大死因的癌症對人體做一些醫學檢測，根據結果及經驗預測可能殘餘的壽命，然後以此一一類推到其他第二、第三大死因等。

電子產品的失效機制畢竟不像人體或人類的生活般複雜，許多失效機制都被研究了很長一段時間，可以被物理解釋並由一些公式結合測試數據計算其壽命。

（本文出自《開箱工程師腦洞大開的日常》作者：艾斯)