台積電靠「兩個單位」彎道超車英特爾與三星 工程師監控它異常即時止血

而RDPC工程師的工作內容，則大部分與負責的RD迷你小產線有關。工程師會被分配到負責的機台，而顧好這個機台的產出表現，就是每天的第一要務。

很多人會覺得奇怪，機器不是最不會鬧脾氣的嗎？怎麼會需要用人力來緊盯？誠然，被設計出來的機器，在每一次運作的可靠度上面，是有一定程度的把握。

本文出自《開箱工程師腦洞大開的日常》 但是，壞就壞在，半導體元件所在意的維度，是我們肉眼不可見的奈米、甚至埃米等級。在這種維度底下，任何一點非常微量的風吹草動，都會影響產品的產出結果。

所幸，在過去許多前輩的努力與吸取教訓中，台積電對機台有一套完整的監控機制。藉由這樣子的機制，我們能讓機台所產出的產品表現的波動，限縮在可以接受的範圍內。

所以，RDPC工程師每天最優先的工作，就是利用這個監控機制，審視所有負責的機台，即時發現異常、即時止血。

此外，在技術研發的過程中，對機台的監控機制不會永遠一成不變。舉個例子，如果某一種製程對於溫度的敏感度是每上升1度改變A奈米，我們就可能會利用這個敏感度，設計對應的監控機制。

然而，當尺度微縮，或是為了產品的需求更動該製程時，溫度的敏感度可能變成了每上升1度改變B奈米。

這個時候，原本的監控機制就會失效，RDPC工程師就得發揮自己對這套製程的熟悉與專業，思考如何更動這個機制，以重新讓機台恢復可控。

在過程中，當然少不了要做很多的實驗、查閱很多paper，並將相關的資訊與ATMD工程師一起討論。

在定義出新的監控機制後，還要經歷產品製造的實際考驗，以確保最終交接給工廠時，他們可以利用此方法來監控產品表現與機台狀況，確保生產的良率以順利量產。

台積電能夠在近幾年在技術上彎道超車英特爾與三星，這兩個單位的通力合作可謂是功不可沒。

（本文出自《開箱工程師腦洞大開的日常》作者：艾斯)