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富達：面對挑戰重重市場環境 短債吸引力高

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富達國際指出，各界預期未來美國結構性成長與通貨膨脹都將趨緩，目前聯邦基金利率4.25%顯得過高。從下行風險情境來看，若經濟衰退並立即造成嚴重失業，美國聯準會Fed）將不得不採取比市場預期更積極的降息措施。

富達指出，由於貨幣政策傳導延遲，讓這次景氣周期有別以往。因此，即使Fed未來數次會議各降息1碼（即0.25個百分點），也無法有效提振美國實體經濟。例如，約75%美國家庭負擔的固定利率房貸不到5%，因為許多家庭利用疫情期間低利率進行再融資，房貸利率較目前市場水準低一大截。

富達指出，不過，美國中小企業借款利率高得驚人，因為這些企業雇員半數以上為美國勞工，影響非同小可。儘管這是潛在尾部風險，但市場價格目前並未反映這種情境發生的可能性。一旦發生，預計聯邦基金利率將降到2%以下，這是Fed支持實體經濟唯一可行方法。

富達美元債券基金經理人帕特爾（Rick Patel）指出，面對挑戰重重的市場環境，保持主動、敏捷且分散的投資布局至關重要，尤其需要透過防禦配置維持收益緩衝。目前短期債券是不錯的選擇，殖利率具吸引力。

帕特爾表示，未來存在許多未知因素，市場波動可能持續隨關稅情勢變化。透過策略性美元債券資產配置，未來仍有機會創造超額報酬，延續年初以來及「解放日」之後相對強勁的表現。

Fed 債券 美國聯準會

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