快訊

衝進日本小學校園致5名教職員受傷 嫌犯疑為家長友人

彰化市即將沸騰 白沙屯媽祖「粉紅超跑」下午進市區、傍晚可到台中

傳檢調將搜國民黨中央黨部 連勝文：同仁都有心理準備

台積電工程師挑戰打破理論 製程整合模擬推升至物理極限值的3倍

聯合新聞網／ 商周出版
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

如果是一個才剛結束學校知識洗禮的新鮮人，在遭遇這種狀況時，常會非常不習慣。

舉個例子，在學理上，某個元素在矽基材中的固態溶解度有一個上限，但是在製程整合的模擬跟計算中，這個數值必須被推升至物理極限值的3倍，才能夠滿足我們對元件設計的需求。

本文出自《開箱工程師腦洞大開的日常》
本文出自《開箱工程師腦洞大開的日常》
乍聽之下這很荒謬，如果在經過古聖先賢的淬鍊所得到的理論能那麼容易被打破，理論又怎麼會被稱之為理論？

但是，反過來思考，如果我們事事遵循物理極限的限制，而不去思考更多不一樣的可能，又怎麼會有新製程的誕生？

所以，身為一個擁有偉大理想、想要改變世界的製程研發工程師，常常只能在這介於現實與想像中的暫態適應，每天痛苦並快樂的工作著（咦？）。

除了滿足製程整合端的需求，反手ATMD還要跟RDPC維持充分的溝通。就工作的性質而言，ATMD比較像是研發單位，RDPC則更偏產線一些。

因此，往往ATMD天馬行空的製程設計，在RDPC的眼中，離可以上線仍舊有許多缺漏。

所以，在好不容易經過一些初步的實驗定義好製程設計方向後，工程師得把這些東西整包與RDPC開會討論，一則確保這製程方法不會挑戰到機台的可操作極限，二則在正式放入RD的迷你產線試產前，能做一個更完善的風險評估。

編輯推薦

（本文出自《開箱工程師腦洞大開的日常》作者：艾斯)

相關新聞

朋友搭計程車通勤…騎車族好奇「收入等級」 網揭花費：比開車省多了

每天通勤搭乘計程車真的很花錢嗎？一名網友發文，稱身邊許多朋友會習慣搭乘計程車通勤，他本身則習慣騎車或搭乘大眾交通運輸為主，因此好奇詢問網友：「什麼樣的收入等級，才可以經常搭計程車呢？」。

台積電工程師挑戰打破理論 製程整合模擬推升至物理極限值的3倍

如果是一個才剛結束學校知識洗禮的新鮮人，在遭遇這種狀況時，常會非常不習慣…

台積電第一線製程研發工程師的一天 設計出最棒的「起司蛋糕」給客戶

台積電的第一線製程研發單位，主要分成兩大塊：先進技術模組建構（Advanced Technology Module Development，ATMD）與製程研發中心…

張忠謀揭台積電研發「7×24」進行 工程師開圓桌會議如早自習

報告！ 0830 早點名！「哈囉各位，如果人到齊了，大家就準備準備，要早上huddle meeting 囉！」...

《「我是有錢人」迷思768》一場台幣暴升戲碼，國內投資人該如何因應？！

上週五（5月2日），在美股反彈激勵台股大漲552.61點之下，外資積極匯入加上出口商拋匯，帶動新台幣升勢猛烈…

川普關稅催化美元疲弱走勢 為新興市場主權債添動能

2025年以來全球固定收益市場歷經顯著轉變，2025年第1季全球主要固定收益資產表現上漲：全球綜合債2.92%、全球非投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。