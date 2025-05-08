台積電工程師挑戰打破理論 製程整合模擬推升至物理極限值的3倍

如果是一個才剛結束學校知識洗禮的新鮮人，在遭遇這種狀況時，常會非常不習慣。

舉個例子，在學理上，某個元素在矽基材中的固態溶解度有一個上限，但是在製程整合的模擬跟計算中，這個數值必須被推升至物理極限值的3倍，才能夠滿足我們對元件設計的需求。

本文出自《開箱工程師腦洞大開的日常》 乍聽之下這很荒謬，如果在經過古聖先賢的淬鍊所得到的理論能那麼容易被打破，理論又怎麼會被稱之為理論？

但是，反過來思考，如果我們事事遵循物理極限的限制，而不去思考更多不一樣的可能，又怎麼會有新製程的誕生？

所以，身為一個擁有偉大理想、想要改變世界的製程研發工程師，常常只能在這介於現實與想像中的暫態適應，每天痛苦並快樂的工作著（咦？）。

除了滿足製程整合端的需求，反手ATMD還要跟RDPC維持充分的溝通。就工作的性質而言，ATMD比較像是研發單位，RDPC則更偏產線一些。

因此，往往ATMD天馬行空的製程設計，在RDPC的眼中，離可以上線仍舊有許多缺漏。

所以，在好不容易經過一些初步的實驗定義好製程設計方向後，工程師得把這些東西整包與RDPC開會討論，一則確保這製程方法不會挑戰到機台的可操作極限，二則在正式放入RD的迷你產線試產前，能做一個更完善的風險評估。

（本文出自《開箱工程師腦洞大開的日常》作者：艾斯)