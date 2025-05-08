台積電第一線製程研發工程師的一天 設計出最棒的「起司蛋糕」給客戶

台積電的第一線製程研發單位，主要分成兩大塊：先進技術模組建構（Advanced Technology Module Development，ATMD）與製程研發中心（R&D Process Center，RDPC）。這兩個單位是一種上、下游的關係，彼此之間的合作非常密切。

在經過各種實驗的佐證後，才設定出最適切條件，以供製程整合進行進一步的驗證。如果我們用做起司蛋糕來做比喻，ATMD的職責，就像是設計出這塊起司蛋糕食譜的主廚。

本文出自《開箱工程師腦洞大開的日常》 該使用哪一牌的起司？起司、牛奶與蛋的比例應該是多少？蛋糕的口感要綿密還是蓬鬆？中間是否要加入其他內餡？藉由持續的了解客戶（台積電製程研發的內部客戶，通常是製程整合）的需求，反覆修正一塊又一塊的蛋糕口味，最後呈現出讓客戶讚不絕口的成品，這就是ATMD最重要的使命。

而RDPC則是ATMD的下游，用相同的方式比喻的話，就是把ATMD調整出的蛋糕配方，實際扔入產線內，測試看看這樣子的蛋糕是否可以變成能夠量產賣錢的產品。

不管是打蛋、顧烤箱、製作奶油、塑型等，藉由忠實執行每一個設計的步驟，驗證這個食譜是否可以穩定的製作出相同品質的起司蛋糕。

如果在驗證的過程中，任何因為設計上的缺陷，導致成品品質不穩定的狀況，RDPC都要即時的回頭與ATMD討論，並一起想出解決的方法。

因此，談到製程研發工程師一天的工作內容，就會有ATMD與RDPC兩種不同的面向。

ATMD的工程師，通常在早上的huddle meeting 結束後，就會開始檢視自己手上各項project的進度，並開始執行其中未完成的項目。

製程整合對各種製程結構的特殊要求，是我們每天的挑戰來源。如同前面筆者一直提到的，我們的工作是一直挑戰物理的極限。所以，各式各樣稀奇古怪的要求，你都可能會在這個單位聽到。

（本文出自《開箱工程師腦洞大開的日常》作者：艾斯)