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張忠謀揭台積電研發「7×24」進行 工程師開圓桌會議如早自習

聯合新聞網／ 商周出版
示意圖／ingimage
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「哈囉各位，如果人到齊了，大家就準備準備，要早上huddle meeting 囉！」沒錯，不用懷疑。雖然身為研發單位，但每天早上，我們還是會有像是早自習一樣的小meeting。

如果各位還有印象，台積電的創辦人張忠謀先生，就曾在新聞揭露，台積電的研發是「7×24」的進行。

本文出自《開箱工程師腦洞大開的日常》
本文出自《開箱工程師腦洞大開的日常》
所謂的「7×24」，就是「每週7天、每天24小時，研發的腳步都不中斷」。台積電是一間高度自動化的公司，藉由公司的系統，許多機台的運作可以靠自動化來進行。

托自動化的福，在技術開發的層面，有許許多多的實驗，工程師可以靠著安排好實驗流程與機台端操控的參數後，自動地進行。

很多時候你在下班前想到的idea，隔天早上可能就會有初步的數據可以提供分析與討論。也正因為如此，每天早上這個huddle meeting，就成了研發單位第一次的腦力激盪。

在這個會議中，通常我們會用類似圓桌會議的方式，由每一個人初步說明自己近期在進行的專案，並分享目前的成果。

主持會議的人通常是單位主管，除了一個一個聽取各工程師的專案報告外，還會就該主管在其餘層級所接收到的資訊反饋給各工程師，以即時地修正大家努力的目標。

這個對工程師的反饋其實很重要，舉例來說，客戶可能在今年的第二季給予我們的目標是要追求元件的操作性能。在跟製程整合充分討論之後，製程研發單位訂定了達成目標的某個方向。

然而，正當我們往這方向努力衝刺時，客戶可能會因為市場需求，目標突然轉變成需要元件節能。這樣方向上的轉彎，對於製程研發單位來說是很可怕的。

當半導體技術走到現在這個階段，各種製程條件其實都是在狹縫中求生存。滿足元件操作性能的條件，很可能是宰良率的元兇。

要是沒有辦法即時理解我們需要端出怎樣的菜給客戶，很可能會浪費很多時間在錯誤的道路上，而時間，恰好是研發單位最重要的資產。

藉由這個大家齊聚一堂的會議交流資訊，對於在最前線的戰鬥部隊來說，是非常重要的一環。

經過早上這第一輪的腦力激盪後，工程師的一天工作正式開始。

（本文出自《開箱工程師腦洞大開的日常》作者：艾斯)

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