基礎建設迎新契機 聚焦高現金流、防禦型資產
當前全球多國政府正加碼投資綠色與數位基礎設施，美國基建法案已進入實質執行階段，資金大量投入於交通、寬頻與淨零設施；歐洲與亞洲則持續推動智慧電網、再生能源與水資源治理計畫，形成長期結構性成長題材。
在高波動時代，穩健與前瞻並重的基礎建設配置，不僅是一種防禦，更是一種穿越周期的策略選擇。
聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟指出，當高波動、高成長型產業陷入修正，市場資金逐步轉向具備防禦性與穩定現金流的產業，特別是基礎建設與公用事業類股。不僅報酬相對突出，風險調整後的投資效益亦表現優異，逐漸受到資產配置者的高度重視。
何彥樟說明，根據CBRE Investment Management研究報告顯示，2025年4月，美國宣布超出預期的高關稅政策，引發市場震盪。
進口成本上升、通膨壓力擴大，導致經濟成長預期下修、企業獲利承壓。然而，在充滿不確定性的環境中，基礎建設類股反而具備四大優勢：抗景氣波動的剛性需求、通膨調整機制、穩定現金流與規模經濟優勢。基礎建設類股在當前高關稅和不確定的市場環境中處於有利地位。
基礎建設不是進口商品來銷售，也不是出口到其他市場。基礎建設主要服務於本地市場，這個特質使其對關稅與經濟活動的變化不是那麼敏感。
從估值來看，截至3月底，全球上市基礎建設股EV/EBITDA估值仍低於全球平均8%，具備補漲潛力。面對高波動市場，基建配置正是攻守兼備的關鍵選擇。
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