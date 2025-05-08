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歷次地緣衝突後印股表現佳 印股+美債投資效率更進化

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
印度歷年地緣政治風險後股市表現（%）。（資料來源:群益投信整理、CMONEY、2025/5/7）
印度歷年地緣政治風險後股市表現（%）。（資料來源:群益投信整理、CMONEY、2025/5/7）

印度股市連續10年年度都正報酬，近期傳出與巴基斯坦發生地緣政治事件，投資人不免擔心是否會影響印度股市表現。根據群益投信整理資料顯示，歷年印度發生地緣政治風險事件後，印度股市平均表現均是上漲，後3個月、6個月、1年平均上漲6.88%、17.14%、26.31%，顯示出事件發生當下市場可能恐慌，但最終對印度股市的影響都不大，股市還是反映國際與國內基本面

市場法人建議，面對市場變化瞬息萬千，穩健型投資人不妨透過多重資產基金來應對，以強股和穩債雙戰略，選擇印度股市搭配美國債市，以跨資產、跨市場的配置來平衡投資組合波動。

群益投信印度研究團隊指出，印度國防部新聞稿指出印度已透過軍事行動打擊了9個恐怖組織基礎設施的目標地點，同時也強調「精確、克制且不升高衝突」。未針對任何巴基斯坦軍事設施，印度聲稱展現「高度自制」，慎選打擊對象與方式。

群益投信印度研究團隊認為，印度政府必須給民眾交代，因此勢必會有行動，但雙方都知道開戰的代價，且看起來都有克制，近期印度股市主要是修正評價面偏高的部分而非基本面出現惡化。

群益投信印度研究團隊表示，印度具備基本面改善、政策加持等優勢，仍是深具投資價值的好標的。建議穩健型投資人不妨透過股債部位兼具的多重資產基金來因應，多重資產投資戰略中，以印度股市加上複合美債最適合。

群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎表示，投資還是要回歸到基本面，印度擁有基本面成長、勞動力優勢、供應鏈轉移三大投資契機，且受美國關稅政策影響小，此外，印度在企業財報漸入佳境下，加上基本面改善、經濟改革等利多，可望持續吸引外資，後市表現仍可期。

向思穎指出，在面對全球金融市場變化瞬息萬千下，債券展現出抗震特性，美國債市中，無論公債、投資等級債或非投資等級債，目前殖利率水準皆處於相對高位，更具投資配置價值，且與印度股市長期維持較低的相關性，顯示印度股市與美國債市為較佳的投資搭檔，透過債券收益部位獲得息收保護，以兼顧報酬和波動管理，降低整體投組風險的優勢。

印度 基本面

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