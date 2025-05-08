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金融海嘯後全球主要股市 歷年5月印度、台灣表現佳

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
金融海嘯後的每年五月主要股市表現。（資料來源：CMoney，群益投信整理）
金融海嘯後的每年五月主要股市表現。（資料來源：CMoney，群益投信整理）

時序來到5月，觀察金融海嘯後全球主要股市指數5月單月平均表現，其中以印度2.53%漲幅居冠，其次是台灣1.12%，那斯達克指數0.98%排名第三，德國、俄羅斯、菲律賓、日本、加拿大都有在正報酬的榜上。整體來看，亞股表現佳，其中印度、台灣5月股市表現最值得留意。市場法人表示，投資就是要趨吉避凶，印度與台灣都是新興市場中經濟體質相對佳的股市，投資人可多留意相關投資契機。

群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎表示，觀察印度股市在震盪至年線附近有強力支撐，目前已回到年線之上。從基本面來看，印度人口組成年輕，消費需求旺盛，有利推動內需市場持續增長，看好印度經濟成長潛力。此外，在政策支持以及內需強勁帶動下，企業獲利持續轉佳。從評價面來看，印度股指本益比已修正至合理位置。統計川普宣布對等關稅以來，印度股市逆勢上漲，表現優於全球主要股市，主因印度擁有基本面成長、勞動力優勢、供應鏈轉移三大投資契機，且受美國關稅政策影響小；內外資也持續看好印度股市，將不斷吸引資金持續淨流入。

群益台灣精選強棒主動式ETF（00982A）經理人陳沅易表示，5月中前台股陸續公布財報，過往台股雖然有五窮六絕之說，不過近十年來此現象已少見，再者，隨著市場持續消化關稅衝擊，五月又迎股東會旺季，有望為行情帶來支撐，反而是投資人可主動投資、把握機會布局台股的契機。市場上推出的主動式台股ETF，採取質化與量化雙重邏輯選股，靈活應對市況變化與提前掌握產業復甦輪動機會，尋求創造超額報酬，正是投資人可善加運用的工具。投資布局仍看好第1季獲利佳，股價尚未反應之個股，另外跌深且下檔風險有限，下半年展望佳個股與族群也是可關注標的。對台股中長期表現仍正向看待，短線回檔也正是主動尋找價值被錯殺的投資標的之機會。

印度 台股

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