朋友搭計程車通勤…騎車族好奇「收入等級」 網揭花費：比開車省多了

每天通勤搭乘計程車真的很花錢嗎？一名網友發文，稱身邊許多朋友會習慣搭乘計程車通勤，他本身則習慣騎車或搭乘大眾交通運輸，好奇詢問網友：「什麼樣的收入等級，才可以經常搭計程車呢？」

一名網友在PTT發文，表示他從學生時代開始，身邊就有一些朋友習慣性搭乘計程車，他通勤則是選擇自己騎腳踏車或搭大眾運輸，出社會後也習慣騎車，就算換工作、收入增加，也未曾改變過通勤的習慣。因此他很好奇究竟何種收入的人，才能常常搭乘計程車通勤。

此文一出，不少網友計算所需費用，認為搭計程車其實比養車便宜，「搭計程車其實超便宜，我一個月全搭也才7-8000元，我妹自己買車，家裡旁邊車位租金一個月就要4000元，算上油錢、保養遠超過我」、「我老婆上下班都是計程車，一個月大概8000，比車便宜太多了」、「一年算下來，絕對遠比買車划算太多」。

也有人認為搭計程車是消費習慣，與收入無關，「這就只是消費習慣，賺多少非正相關」、「覺得這個與收入等級無關，只是每個人的消費習慣跟考量的點不同，可能在評估情勢後還是選擇花錢搭計程車」、「這不是收入等級的問題，是想不想的問題」。

也有網友分享其他搭計程車的優勢，「計程車上，可以做自己的事情，是一個大大的優勢」、「買車就要盡量開，但計程車省一筆算一筆」、「光是不用找停車位就賺多了」、「時間也有差，快很多，還有天氣不好、舒適度也有差」。