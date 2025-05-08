景順：黃金作為避險美國政策不確定性的資產 預期金價進一步上漲

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，由於市場缺乏其他替代方案，黃金是避險美國政策或地緣政治不確定性的資產。國際貨幣基金組織的數據顯示，各國央行目前並未積極購買黃金，「但我們預期私人和官方需求將會持續，進一步推動金價上漲」。

市場對美國資產的風險變得更高的擔憂日益增加，這可能反映市場對美國經濟成長阻力或美國總統川普貿易政策的焦慮。趙耀庭表示，對關稅的基本預期是，未來可能會出現升級和緩和並存的情況。每當有正面消息發布時，美國股市可能會上漲，美元也可能走強。

儘管市場擔憂美國經濟成長，但美國殖利率曲線斜率和期限溢價（term premium）都在上升。這通常發生在經濟復甦時期，例如90年代初、2000年代初、2010年代或2020年代初。但目前顯然經濟並未處於復甦時期。相反的，趙耀庭認為殖利率反映投資人對停滯性通膨的擔憂，就如同1970年代初、中與晚期石油禁運引發的供應衝擊。美國在川普政府治理下，移民限制和大幅提高的關稅可能會產生類似的效果，這將有利於黃金和其他高品質的通膨避險資產。

趙耀庭表示，從貨幣角度看，日圓今年可能會表現優異，因為一旦關稅陰霾消散，加上內需驅動的成長持續增強，日本央行可能會繼續升息計劃。亦看好澳幣，長線投資人可以從美元轉向澳幣，澳洲退休基金可能需要提高避險比例，這對澳幣有支撐作用。

同時看好歐元，歐元區各國正推出大規模財政刺激政策以推動經濟成長。

在亞洲貨幣中，新台幣的升值特別顯著。亞洲資產的表現迄今落後於歐洲和拉丁美洲市場。最近亞洲貨幣的升值可能在一定程度上是一種補漲現象。「拋售美國」的趨勢正驅使投資人尋找替代選項，而亞洲憑藉市場深度、流動性和多樣化，成為具吸引力的資金轉移對象。