私人基金會資產逾兆元 億萬富豪「1項舉措」背後盤算大於慈善

二○二○年為有數據可查的最近一年（編按：此為作者書寫當下的資料），美國有超過十萬個私人基金會，所持有的資產超過一兆美元，比三十年前增加了五倍有餘。

除了二○○○年發生網路泡沫、二○○八年金融危機之後的經濟衰退期間有所下滑之外，資產總額一直在穩步增長。

本文出自《真正的比爾．蓋茲》 FoundationMark數據機構創辦人約翰．塞茨（John Seitz）根據公開數據所進行的計算，在二○一○年至二○二○年間，資產至少達十億美元的基金會數量多了一倍，從六十五個增加到一百三十六個。

同一時期，資產在一億美元到十億美元之間的基金會也增加了一倍。

捐贈者建議基金從一九三○年代就存在，隨著財富增加也變得大為普及。與基金會一樣，富有的個人可以預先捐款而取得稅務優惠，但與基金會不同的是，DAF沒有年度撥款要求，也沒有規定要限期把錢轉入非營利單位。近年來，這類的基金變得非常流行。

全國慈善信託（National Philanthropic Trust）是為基金會、捐贈者和其他機構提供諮詢服務的單位，根據它的資料，截至二○二一年，約有兩千三百四十億美元存放在捐贈者建議基金裡，這個金額比這些基金在二○一七年擁有的一千一百二十億美元資產（包括捐贈者貢獻和市場收益）多了一倍以上。

而同一期間，基金的數量也從四十七萬一千個增加到一百三十萬個，讓人懷疑政府所宣揚的慈善事業的崇高意圖是否被濫用。

從捐贈者建議基金捐出的，往往低於人們捐贈進來的金額，代表稅務考量的動機很可能大於慈善。在二○二○年，超過三百五十億美元從DAF流向慈善，創下紀錄，因為疫情期間驅使人們把基金投入慈善活動。

然而，那一年流入DAF的資金約為五百億美元，遠遠超過流出的金額。根據全國慈善信託的資料，在二○二一年，標普五百指數創下歷史新高，流入DAF的資金翻倍到七百二十億美元，捐贈也跟著增加，但相較之下幅度要小得多。

撇開稅務優惠不談，許多億萬富豪也會透過捐獻來管理和提高聲望。

即使明知會在國內造成鴉片成癮危機，薩克勒（Sackler）家族依然透過其公司普渡製藥（Purdue Pharma）銷售奧施康定（Oxycontin，譯註：一種鴉片止痛藥），賺取數十億美元，大規模的慈善舉動至少有一部分是作為他們的保護盾。

（本文出自《真正的比爾．蓋茲》作者：安努普麗塔‧達斯 譯者：蔣雪芬)