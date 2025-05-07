有錢人節稅手段公開 稅制改革要求私人基金會每年至少捐出5%
對於最富裕階層人士來說，慈善捐贈往往經過複雜的計算決定，除了慷慨之外，還涉及死亡、稅收、市場、利己主義和名聲。
數十年來，關於死亡稅（又稱為遺產稅或繼承稅）、所得稅，慈善捐款的稅收減免等政策變化，往往控制了慈善事業的資金流。
當遺產稅較高，人們在生前的慈善捐款就越多，也會留下更多慈善遺產，作為節稅手段。
當所得稅率增加時，類似的拉距也發生在慈善家和政府之間。股市的表現也會影響有多少錢被指定作為捐贈。
有錢人通常會設置基金會來存放他們的慈善資金，並管理這些基金，或者把錢投入像是富達投資（Fidelity）等資金管理公司監督的捐贈者建議基金（Donor-Advised Funds，簡稱DAF）。
捐贈者不能收回分配給慈善機構的資金，但這筆捐款可以從應稅總所得中扣除──這是一種刺激捐獻的獎勵措施。
立法者擔心有錢人為了節稅，而將大筆資金轉入他們的私人基金會，卻不必追究任何責任，因此通過了《一九六九年稅制改革法案》（Tax Reform Act of 1969），要求基金會每年至少捐出資產的五％，以維持其免稅條件。
財富的增加使得私人基金會的數量暴增，其持有的投資資產也激增。
（本文出自《真正的比爾．蓋茲》作者：安努普麗塔‧達斯 譯者：蔣雪芬)
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