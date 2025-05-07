諾貝爾經濟學獎得主逝 助教銘記一番話「和窮人廝混，就無法成為億萬富翁」

格舒吉說話滔滔不絕，他從一個觀點跳到另一個觀點，一個想法跳到另一個想法，猶如在虛擬的白板飛奔，拿著麥克筆，拚命的塗寫著。

他的句子中不斷提到貝佐斯和馬斯克。二○二二年秋天的一個下午，他坐在曼哈頓中城的一間咖啡廳，穿著亮紅色的polo衫和藍色牛仔褲，他堅稱自己有個計畫，但羞於透露。

本文出自《真正的比爾．蓋茲》 他在桌上放著一本《跑出全世界的人》（Shoe Dog），這本書是Nike（耐吉）球鞋創辦人、億萬富翁菲爾．奈特（Phil Knight）的回憶錄。

在芝加哥，格舒吉當過著名經濟學教授蓋瑞．貝克（Gary Becker）的助教，貝克以人類日常行為的經濟學這個開創性的研究，於一九九二年獲得諾貝爾經濟學獎。

貝克教授於二○一四年逝世，格舒吉回憶，他曾經把冒險能力比作生育能力：它會隨著年齡增長而減少，教授說，當年紀越長，承擔風險變得越困難，因為生活會變得更加複雜，比方說有了貸款、孩子等。

格舒吉將這個教訓謹記在心。如果他想成為一名創業家，就必須馬上開始抓住機會，他需要向最優秀的人取經，直接與具有影響力的人接觸，學習成功法則，學習他們走向顛峰的經驗，以及自己如何才能站上同樣有權力、財富和影響力的地位。

「如果你不和這些人在一起，就無法成為他們那樣，」格舒吉堅信：「如果你和窮人廝混，就無法成為億萬富翁。」

二十四歲那年，他給自己十年的時間追求夢想，但從哪裡開始呢？巴菲特看來是個不錯的選擇。

這位億萬富翁投資家在一九六五年收購了波克夏．海瑟威這家小型紡織製造商，藉此建立了龐大的企業集團，商品從保險到冰淇淋應有盡有。他對建立企業應該有所了解。

在二○一○年七月的第一個星期，格舒吉買了單程票飛往巴菲特的家鄉奧馬哈（Omaha），想要與億萬富翁見面，並說服他給他一個實習機會。

但他很快就得知巴菲特不在鎮上，他在谷歌（Google）搜尋到，這位投資家正在太陽谷參加一個會議。

（本文出自《真正的比爾．蓋茲》作者：安努普麗塔‧達斯 譯者：蔣雪芬)