會計系教授居住的小鎮很特別 拳王阿里曾於此置產、一半以上人口投票給川普

格舒吉在二○一○年第一次聽說太陽谷會議，當時他剛從芝加哥大學（University of Chicago）經濟系畢業不久。

這位盧安達裔移民之子出生於波士頓，但在密西根的貝林泉（Berrien Springs）長大，這個小鎮大約一千八百人，拳王阿里（Muhammad Ali）曾經在這裡置產。

本文出自《真正的比爾．蓋茲》 貝林泉坐落於大草原上，其自然公園吸引了許多當地遊客。這個只有兩座紅綠燈的小鎮，可能只是通往其他地方的中途休息站。

格舒吉的父親於一九六五年來到美國，當時擔任紐約世界博覽會（New York World’s Fair，編按：一九六四年及一九六五年在紐約舉辦的世界博覽會，是一個具國際規模的集會。

參展者向世界各國展示當代的文化、科技和產業上正面影響各種生活範疇的成果）瓦圖西（Watusi，編按：盧安達的傳統舞蹈）舞者，他不會說英文，只帶了一份高中成績單，希望在美國謀求生計。

最終他進入波士頓大學（Boston University）博士班就讀，並在安得烈大學（Andrews University）這所基督復臨安息日會（Seventh-day Adventist，編按：簡稱安息日會，是基督教新教的教派之一）創辦的機構謀得教職，舉家搬到貝林泉。

他一直在這所學校擔任會計與金融學教授，直到退休。格舒吉的母親在傳教士的資助下來美國念護理，並在退伍軍人醫院（VA hospital）找到專科護理師的工作。

除了大學這個多元化的環境外，貝林泉的居民多數是白人；二○二○年這個小鎮有一半以上的人口投票給唐納．川普（Donald Trump，編按：曾任第四十五位美國總統，現為第四十七位美國總統。從政前為企業家、媒體名人）。

格舒吉和他妹妹在一個簡樸而舒適的家庭長大，他形容是「基督徒氛圍」。大學畢業後，傳統的發展途徑像是攻讀MBA（Master of Business Administration，企業管理碩士），或在金融業及學術界工作，對格舒吉而言很無趣。

他心有不甘，一直渴望創業。成功的故事令他著迷，他想知道成功人士和有權勢的人是如何做生意的，可以從他們身上學到什麼。

（本文出自《真正的比爾．蓋茲》作者：安努普麗塔‧達斯 譯者：蔣雪芬)