「億萬富翁夏令營」密謀收購、交流世界局勢 房仲穿太空裝舉怪異標語引側目

杜西米．格舒吉（Dushimi Gashugi）有點像特技演員，過去幾年來，每年七月他都會擠進他那輛二○一二年款的豐田（Toyota）Camry，從居住的洛杉磯東部開車八百英里（編按:約一千兩百八十七．五公里）以上，前往愛達荷州（Idaho）的度假小鎮太陽谷（Sun Valley）。

他在那裡閒晃著，希望吸引一、兩位億萬富翁的注意，因為他們會搭著私人飛機從世界各地趕來，參加被稱為「億萬富翁夏令營」的年度聚會。

本文出自《真正的比爾．蓋茲》 二○一七年，格舒吉舉著巨大的標語牌站在路邊，上面寫著：「彭博先生（譯註：麥克‧彭博［MIchael Bloomberg］媒體大亨、前紐約市長）和蓋茲先生：加州創業家尋求建議。喝杯咖啡吧！」標語的下方留有電話號碼。他在住家附近的商店印製好這個標語牌，為了把牌子塞進車子，還放平車子後座。

五年後的二○二二年，他花了一千五百美元向WonderWorks租了一件太空裝，這家公司位於加州，為電影公司和主題公園製造太空梭和相關裝備的複製品。

格舒吉當時是一名房地產經紀人，他再次站在路邊，舉著另一個巨型標語牌，把自己六尺四吋（譯註：大約一百九十四公分）的身形塞進三十磅（編按：約十三．六公斤）的太空裝裡。

這一次他想引起亞馬遜公司（Amazon.com, Inc.）創辦人傑夫．貝佐斯（Jeff Bezos）的注意，貝佐斯正透過他成立的航太公司「藍色起源」（Blue Origin）將太空旅行商業化。

二○一九年貝佐斯公開展示了藍色起源公司建造中的四足登月器。據他所言，在二○二四年就可以把貨物和人類送上月球（編按：二○二四年五月十九日，藍色起源成功將六名乘客送上太空並返回，但並未登陸月球）。

這次格舒吉在標語牌上寫的是：「傑夫．貝佐斯，尋求月球殖民地房產，會說克林貢語（Klingon，譯註：源自《星際爭霸戰》（Star Trek）劇集，虛構的外星種族）。共進晚餐吧！」

太陽谷海拔近六千英尺（編按：約一千八百二十八公尺），位於Bald Mountain 的山腳下，夏天山坡上野花盛開，冬天滑雪者絡繹不絕。

過去四十年左右，這裡一直是媒體、娛樂和科技界億萬富豪及名人彙集地，最引人注目的聚會地點之一。美國最富有、最有權勢的高階主管齊聚一堂，在揮舞高爾夫球桿或散步之際，密謀著收購或是交流世界局勢。

會議在太陽谷度假村（Sun Valley Lodge）舉辦，這裡有奧地利滑雪度假村的風格，建於一九三六年，最初是為名人和富裕家庭所打造的度假勝地。這場由紐約投資銀行艾倫公司（Allen & Co.）主辦的會議，長期以來一直吸引著媒體的興趣。

儘管賓客名單保密到家，但當商界大亨漫步在度假村周圍的步道，或是搭著高爾夫球車四處遊覽時，就能一窺與會者的真容。

他們的穿著很休閒，氣氛也很輕鬆。記者和攝影師雖未受邀，但如果與來賓保持一定的距離，便可獲得在場的許可。

不過許多與會者都很隨和，樂意與人接觸，因此他們經常擺出方便拍照的姿勢，或停下來回答問題。

蓋茲和巴菲特是常客，其他還有媒體大亨智遊網（Ecpedia.com）董事長巴里．迪勒（Barry Diller）、新聞媒體大亨魯柏．梅鐸（Rupert Murdoch）和彭博，以及全球科技公司的頂尖主管，像是Meta 公司（前身為Facebook）的馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）、字母控股（Alphabet）公司（編按：位於美國加州的控股公司，由谷歌公司［Google LLC］組織分割而來，並繼承了谷歌公司的上市公司地位以及股票代號）的桑德爾．皮采（Sundar Pichai），以及特斯拉（Tesla）、太空探索技術公司（Space Exploration Technologies Corp.，簡稱SpaceX）和推特（Twitter，現名為X）的老闆伊隆．馬斯克（Elon Musk）。

（本文出自《真正的比爾．蓋茲》作者：安努普麗塔‧達斯 譯者：蔣雪芬)