2026最爽能連休16天？他預測放假攻略： 端午、中秋、國慶日皆可拚9天
人事行政總處雖尚未公布明年行事曆，不過「凱哥寫程式」搶先預估：2026年恐將是史上最佛的一年。
每到年中，最讓上班族期待的話題莫過於「明年放幾天？」雖然官方版本還沒出爐，不過擅長用程式工具分析假期的部落客「凱哥寫程式」，已根據《紀念日及節日實施辦法》規劃出2026年可能的連假組合與請假戰略，甚至點出明年或許將出現「0補班日」，堪稱夢幻年。
根據凱哥的推估，2026年總共將有116天假期，其中包含7個連續3天以上的連假。光是農曆春節，就可能從2月14日一路放到2月19日，基本6天起跳。再搭上2月20日請假一天，就能爽休9天；若再加碼請2月23日至26日，整體可拉長至連休16天，直接登頂全年度假王！
凱哥指出，2026年除了元旦落在星期四不易連假，其餘節日皆與週末完美銜接，預估可出現以下7檔連假組合：
• 春節（2/14～2/19）：基本6天假，可延伸至9天或16天
• 228和平紀念日（2/27～3/1）：3天
• 清明連假（4/3～4/6）：4天
• 勞動節（5/1～5/3）：3天，可擴充至9天
• 端午節（6/19～6/21）：3天
• 中秋節（9/25～9/27）：3天
• 國慶日（10/9～10/11）：3天
其中清明連假也具延展性，只要在前一週（3/30～4/2）或後一週（4/7～4/10）請假，就能享有10天假期。至於勞動節、端午與中秋三節皆落在週五，若搭配前後請4天，也能排出最高9天連假，讓人不出國都對不起這張年假表。
值得一提的是，「凱哥寫程式」這回預估的關鍵亮點，並不只是連假本身，而是可能出現全年0補班的超佛情境。他指出，若官方最終決定不補班，搭配年假申請，幾乎可以月月都有旅遊小確幸，讓年假效益最大化。
請假小抄筆記本
• 春節16天： 請假 2/20、2/23～2/26，共請5天
• 清明10天： 請假 3/30～4/2 或 4/7～4/10，共請4天
• 勞動節9天： 請假 4/27～4/30，共請4天
• 端午、中秋、國慶日皆可拚9天： 請假各節前後4天
◎本文內容已獲 凱哥寫程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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