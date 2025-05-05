2026最爽能連休16天？他預測放假攻略： 端午、中秋、國慶日皆可拚9天

存款多寡取決於個人的財務規劃和生活習慣。一名男公務員發文，稱他目前30歲，存款有200萬，本以為已經不少了，但哥哥、姊姊的年收均比他的存款高很多，導致父母嫌棄他，批評他總是待在「舒適圈」，對此他好奇詢問網友：「30歲存款到底要多少才及格呢？」。

2025-05-05 09:12