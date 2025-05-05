30歲公務員存款少被父母罵「廢物」 網見金額驚：贏過一堆人

存款多寡取決於個人的財務規劃和生活習慣。一名男公務員發文，稱他目前30歲，存款有200萬，本以為已經不少了，但哥哥、姊姊的年收均比他的存款高很多，導致父母嫌棄他，批評他總是待在「舒適圈」。對此他好奇詢問網友：「30歲存款到底要多少才及格呢？」

一名男網友在Dcard發文，表示他是平凡的公務員，今年30歲，年初時剛存到200萬元，本以為存款已經夠多了，不過他的工程師哥哥年收入就有300萬；跟老公開律師事務所的姊姊，年收入更是超過1千萬，導致父母「一直罵我是廢物」。

原PO表示，父母認為他一直待在舒適圈，存款自然不多，還指出現在年輕人都在當工程師，只有他在當公務員。他無奈道，已經很努力學投資理財了，但每次回家都會被嫌棄，讓他感到壓力很大，於是詢問網友30歲存款多少才「及格」。

此文一出，不少網友認為存款200萬已經贏很多人了，也勸原PO不要想太多，過好自己生活更重要，「200萬元可以了，比上不足比下有餘，還有一票人在你後面」、「不用給家用你也是贏一大票人，做好自己的事情，過好自己的生活」、「其實你真的很棒了，不要一直拿自己跟別人比較，人生苦短，何苦為難」、「想過什麼生活是你自己的事，千萬不要為了別人而活」。

也有網友分享自己30歲時的存款，「我30歲時存款應該連100萬都沒有，甚至不到50萬，我把大部分的存款都拿去進修課程」、「我30歲存款3000元，你很好了」、「31，你的同行，目前存款200萬左右，無房無車無配偶」、「30歲，月收32000，存款20萬」、「我30歲存款10萬」、「我30歲科技業，存款只有50萬」。