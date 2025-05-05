快訊

新台幣狂升！散戶進場搶便宜美元、日圓 多家銀行網銀和App傳塞車災情

NBA／希爾德半場轟6顆三分球平歷史紀錄！勇士G7暫領先火箭

白沙屯媽祖回鑾突轉彎進斗六找六房媽 是否再到雲林縣府引關注

30歲公務員存款少被父母罵「廢物」 網見金額驚：贏過一堆人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男公務員存款有200萬元，以為不少了，父母卻嫌棄他。示意圖／ingimage
一名男公務員存款有200萬元，以為不少了，父母卻嫌棄他。示意圖／ingimage

存款多寡取決於個人的財務規劃和生活習慣。一名男公務員發文，稱他目前30歲，存款有200萬，本以為已經不少了，但哥哥、姊姊的年收均比他的存款高很多，導致父母嫌棄他，批評他總是待在「舒適圈」。對此他好奇詢問網友：「30歲存款到底要多少才及格呢？」

一名男網友在Dcard發文，表示他是平凡的公務員，今年30歲，年初時剛存到200萬元，本以為存款已經夠多了，不過他的工程師哥哥年收入就有300萬；跟老公開律師事務所的姊姊，年收入更是超過1千萬，導致父母「一直罵我是廢物」。

原PO表示，父母認為他一直待在舒適圈，存款自然不多，還指出現在年輕人都在當工程師，只有他在當公務員。他無奈道，已經很努力學投資理財了，但每次回家都會被嫌棄，讓他感到壓力很大，於是詢問網友30歲存款多少才「及格」。

此文一出，不少網友認為存款200萬已經贏很多人了，也勸原PO不要想太多，過好自己生活更重要，「200萬元可以了，比上不足比下有餘，還有一票人在你後面」、「不用給家用你也是贏一大票人，做好自己的事情，過好自己的生活」、「其實你真的很棒了，不要一直拿自己跟別人比較，人生苦短，何苦為難」、「想過什麼生活是你自己的事，千萬不要為了別人而活」。

也有網友分享自己30歲時的存款，「我30歲時存款應該連100萬都沒有，甚至不到50萬，我把大部分的存款都拿去進修課程」、「我30歲存款3000元，你很好了」、「31，你的同行，目前存款200萬左右，無房無車無配偶」、「30歲，月收32000，存款20萬」、「我30歲存款10萬」、「我30歲科技業，存款只有50萬」。

公務員 存錢 理財

延伸閱讀

總是月光超困擾 英國女靠幾招每月省下6.5萬元

離職考公職？她月領6萬8想換跑道 過來人搖頭曝選「這」更好

買房頭期款怎來的？過來人揭辛酸存錢史：沒父母金援怎麼做

邊買邊存錢！年輕人推「善待自己稅」 特殊方式幫存錢

相關新聞

30歲公務員存款少被父母罵「廢物」 網見金額驚：贏過一堆人

存款多寡取決於個人的財務規劃和生活習慣。一名男公務員發文，稱他目前30歲，存款有200萬，本以為已經不少了，但哥哥、姊姊的年收均比他的存款高很多，導致父母嫌棄他，批評他總是待在「舒適圈」，對此他好奇詢問網友：「30歲存款到底要多少才及格呢？」。

用價值投資3招 從容應對關稅戰

今年年初，市場氛圍一片樂觀之際，價值投資大師、橡樹資本創辦人霍華‧馬克斯（Howard Marks，簡稱馬克斯）發表備忘錄《再議泡沫》…

很少投資高科技股…寧願買可口可樂也不願買蘋果？ 拆解巴菲特「持股特徵」

巴菲特的持股理念在某種程度上反映了價值思維和需求思維的觀念。巴菲特早年師從葛拉漢時，秉持靜態價值投資思維…

投資人不愛航空業…廉航卻憑「4字生存法則」打破不獲利魔咒

成本控制賦能在大家都不看好的產業也能發揮作用。投資人向來不太偏愛航空業，…

投資的底層邏輯…巴菲特信奉「撿菸蒂」受價值投資大師影響 形成護城河理論

實踐價值思維沒有固定的投資方式，不同投資人會根據自己的價值觀決定想要採取的投資策略…

若「孫正義出石頭誰能出布？」用猜拳理論：說服厲害的人出席記者會

如果孫正義出石頭，誰能出布？ 要找誰合作時，我會使用「猜拳理論」。猜拳理論是善用人脈找重要對象合作的一種手法。 2014年我推行利用智慧手機和個人電腦捐款的企劃，名稱是「感應募款」，只要下

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。