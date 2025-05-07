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中美博弈和俄烏戰爭影響 獲取短期超額報酬靠「戰術資產配置」

聯合新聞網／ 天下文化出版
中美博弈和俄烏戰爭，對出口、大宗商品、尖端科技產業等領域產生巨大影響。路透
中美博弈和俄烏戰爭，對出口、大宗商品、尖端科技產業等領域產生巨大影響。路透

戰術資產配置是在長期資產配置的基礎上，根據市場的短期波動來主動調整資產配置，讓資產配置在某些時期小幅偏離主要投資策略，以獲取短期超額報酬。

相對於長期，短期內影響市場變動的因素更多，戰術資產配置的首要任務正是透過主動分析，掌握市場的短期波動。

本文出自《投資的底層邏輯》
本文出自《投資的底層邏輯》
短期因素可以分為五大類：

第一個因素是經濟基本面，其中最關鍵的因素是經濟成長與通膨。

經濟成長與通膨是美林時鐘與橋水基金全天候投資策略（All-Weather Strategy）中的重要關鍵，預測經濟未來走勢時，可從貨幣供給量、工業生產、景氣調查、房地產市場四個主要領域來選擇具體指標。

股市的走勢會受到總體經濟環境影響，而股票指數本身就是反映總體經濟的一個指標。

債市和股市通常有負相關性，債券利率愈低，股票的價值愈高。

第二個因素是政策面，又可進一步從國內和國外的角度來看。對國內市場來說，任何產業政策都會對企業、個股，甚至是整體資本市場帶來影響。

另一方面，國內政策與國際地緣政治情勢密切相關。

當前市場高度全球化，國際經濟金融情勢的變化會快速傳遞到本土市場，特別是當前地緣政治風險事件層出不窮，例如近年的中美博弈和俄烏戰爭，對出口、大宗商品、尖端科技產業等領域產生巨大影響。

投資人制定計畫時如果忽視地緣政治，就會難以達到高報酬、低風險的投資目標。

（本文出自《投資的底層邏輯》作者：陳超)

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