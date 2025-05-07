日本遭逢「劉易斯轉折點」…人口紅利消失、消費者物價指數暴升 經濟4大影響曝

分析人口結構及趨勢，有助於投資人制定長期資產配置策略。

長期來看，人口紅利消失對經濟有四大影響：第一，儲蓄率與投資率下降；第二，出口競爭力下滑；第三，勞動力成本上漲會讓商品和服務的成本增加，進一步推高消費者物價指數；第四，國內服務業價格出現長期的結構性上漲。

本文出自《投資的底層邏輯》 此外，長期而言，經濟成長潛力趨緩且消費者物價指數有上漲壓力，企業獲利就會衰退。

以日本為例，經歷二十多年高速成長後，日本在一九六〇年代末開始遇到成長瓶頸。

日本在一九六〇年前後迎來「劉易斯轉折點」，一九八〇年代左右人口紅利消失：一九六一到一九六七年、一九七三到一九八〇年，先後出現兩次勞動力短缺問題。

勞動力成本上漲推升通膨，一九六〇到一九七五年，日本勞動力薪資持續上漲， 消費者物價指數年增率幾乎每年都超過五％，在第一次石油危機爆發後，由於內部與外部通膨壓力的雙重影響，日本的消費者物價指數一度升高至二五％。

一九六〇年代以來，日本因技術進步等原因，工業產品始終維持在低價位，但勞力密集型農產品和服務業價格卻大幅度成長，日本勞動密集型產業產品出口的相對優勢明顯下滑，這個趨勢一直持續到一九九〇年代。

此外，區域結構也會對經濟成長產生重要影響。一般而言，由於區域經濟受地理環境和自然資源條件的限制，所以不同區域發展不同，而且區域結構與人口結構也會相互影響。

以中國為例，在工業化、城鎮化的過程中，大量人口湧入沿海經濟發達地區，導致中西部人才流失。

從生產函數的角度來看，勞動力短缺會對區域經濟產生負面影響。顯然，區域結構也是判斷經濟發展時的重要參考指標。從體制結構來看，市場在資源配置中發揮主導作用，有助於總體經濟往好的方向發展。

進一步來說，市場有效配置資源的前提是必須有健全的制度，例如明確的產權制度，如此才能建立有效的激勵機制，也才能讓生產要素在市場上自由流通、配置。整體而言，體制結構對經濟成長有著不容忽視的影響。

（本文出自《投資的底層邏輯》作者：陳超)