投資人不愛航空業…廉航卻憑「4字生存法則」打破不獲利魔咒

第三，成本控制賦能。在私募股權投資領域，巴西3G資本創辦人豪爾赫‧保羅‧雷曼（Jorge Paulo Lemann）把成本控制做到極致。

3G資本透過不斷優化整合、併購重組，花了三十多年，把巴西一家啤酒廠成功打造成百威英博這家世界級的頂尖企業。

本文出自《投資的底層邏輯》 3G資本成功的祕訣在於成本控制：收購公司後實施零基預算，也就是每一筆錢都要覆核是否應該支出。最極端的時候，影印機使用人數有多少、每人每年用多少影印紙都要核算。

成本控制賦能在大家都不看好的產業也能發揮作用。投資人向來不太偏愛航空業，但廉航卻能打破航空業不獲利的「魔咒」。

廉航的生存法則就在於成本控制，例如，採用單一類型的機隊以節省維修費用，並靈活調度飛機；以點對點的中短程航線為主，以降低重複學習成本並培養客戶忠誠度；由航空公司直接銷售機票，以節省銷售費用；採用精簡人員、提高飛機使用頻率等高效率營運模式。

第四，提升收入賦能。提升收入賦能包括幫助被投資公司推動市場行銷、通路管理、產品訂價、交叉銷售、客戶拓展、地域擴張、產品創新、產品延伸等一系列提升產品銷售的措施。

不少被投資公司在由家族負責經營時，管理方式較鬆散，私募基金可發揮專業優勢，協助被投資公司為產品合理訂價，並協助開發新產品。

私募基金本身的生態圈以及跨區域投資的優勢，也可以幫助被投資公司開拓新市場、拓展新客群。

第五，資產負債管理賦能。私募基金擅長財務管理，能協助被投資公司優化營運資金管理、資產負債結構，並協助稅收規劃以及退休金規劃等。

第六，轉型賦能。私募基金甚至可以協助被投資公司改變商業模式。例如，把線下業務變為O2O業務，把B2B（企業對企業電子商務）業務變為B2C（企業對顧客電子商務）業務等。

後續的併購整合不但能透過收購帶來獲利，還能帶來規模經濟效益。

（本文出自《投資的底層邏輯》作者：陳超)