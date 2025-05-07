老牌鞋王業績下滑卻用新商業模式迎成長第二曲線 背後轉折策略不簡單

如果說價值思維的出發點是發現價值，那麼最終目標便是創造價值。

創造價值是指充當企業成長路上的孵化器，和企業一起成長以創造更大的價值。投資一家公司不僅要關注企業目前與未來的價值，更重要的是要參與公司，創造未來的價值。

本文出自《投資的底層邏輯》 目前，全球私募基金在投資後管理 、創造價值等方面已經逐步系統化，不再像一九八○年代時只依靠槓桿或「低買高賣」賺取收益。

如今，私募基金在準備投資企業時，從調查階段就開始尋找幫助企業創造價值的方法。在持有股票階段，制定一百天計畫、年度計畫等投資後管理計畫，以量化指標衡量企業績效，推升企業價值。

在價值創造上則是在人力資源、數位化轉型、降低成本且增加收入、優化資產負債結構、轉型變革等方面協助企業增值。創造價值的具體方式包括：

第一，人力資源賦能。私募基金，尤其是創投基金，投資後管理最重要的事就是協助被投資公司培養優秀人才，當被投資公司人才告急時，一些基金甚至會派出投資經理參與經營管理。

此外，不少新創公司或家族企業常有職能空缺或職能重疊問題，私募基金就必須大刀闊斧的調整、優化這些企業的組織架構。

第二，數位化賦能。數位轉型不但能提升企業營運效率，甚至能為公司的商業模式帶來重大革新。

不少傳統企業透過數位化轉型，迎來企業的「第二曲線」。

二○一五年，老牌「鞋王」百麗公司曾一度業績下滑，但高瓴資本透過數位化賦能幫助百麗業務重生：消費者走進任何一家百麗專賣店，不管是在哪一雙鞋前面駐足良久，或是試穿哪一雙鞋，這些資料都會被蒐集、彙整並傳輸到後台，用來分析消費者偏好，並為接下來的產品設計與供應鏈管理提供決策的依據。

在設計方面，百麗分析上萬個女性足部3D掃描資料，研發出最合腳、最舒適的女鞋。同時，不少傳統實體零售商也透過布局電商平台、垂直電商和O2O，開發出新商業模式、新業態。

（本文出自《投資的底層邏輯》作者：陳超)