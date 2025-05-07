快訊

今防劇烈降雨北台灣轉涼 吳德榮：母親節恐大雷雨、閃電頻率高

聽新聞
0:00 / 0:00

老牌鞋王業績下滑卻用新商業模式迎成長第二曲線 背後轉折策略不簡單

聯合新聞網／ 天下文化出版
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

如果說價值思維的出發點是發現價值，那麼最終目標便是創造價值。

創造價值是指充當企業成長路上的孵化器，和企業一起成長以創造更大的價值。投資一家公司不僅要關注企業目前與未來的價值，更重要的是要參與公司，創造未來的價值。

本文出自《投資的底層邏輯》
本文出自《投資的底層邏輯》
目前，全球私募基金在投資後管理 、創造價值等方面已經逐步系統化，不再像一九八○年代時只依靠槓桿或「低買高賣」賺取收益。

如今，私募基金在準備投資企業時，從調查階段就開始尋找幫助企業創造價值的方法。在持有股票階段，制定一百天計畫、年度計畫等投資後管理計畫，以量化指標衡量企業績效，推升企業價值。

在價值創造上則是在人力資源、數位化轉型、降低成本且增加收入、優化資產負債結構、轉型變革等方面協助企業增值。創造價值的具體方式包括：

第一，人力資源賦能。私募基金，尤其是創投基金，投資後管理最重要的事就是協助被投資公司培養優秀人才，當被投資公司人才告急時，一些基金甚至會派出投資經理參與經營管理。

此外，不少新創公司或家族企業常有職能空缺或職能重疊問題，私募基金就必須大刀闊斧的調整、優化這些企業的組織架構。

第二，數位化賦能。數位轉型不但能提升企業營運效率，甚至能為公司的商業模式帶來重大革新。

不少傳統企業透過數位化轉型，迎來企業的「第二曲線」。

二○一五年，老牌「鞋王」百麗公司曾一度業績下滑，但高瓴資本透過數位化賦能幫助百麗業務重生：消費者走進任何一家百麗專賣店，不管是在哪一雙鞋前面駐足良久，或是試穿哪一雙鞋，這些資料都會被蒐集、彙整並傳輸到後台，用來分析消費者偏好，並為接下來的產品設計與供應鏈管理提供決策的依據。

在設計方面，百麗分析上萬個女性足部3D掃描資料，研發出最合腳、最舒適的女鞋。同時，不少傳統實體零售商也透過布局電商平台、垂直電商和O2O，開發出新商業模式、新業態。

（本文出自《投資的底層邏輯》作者：陳超)

編輯推薦

相關新聞

日本遭逢「劉易斯轉折點」…人口紅利消失、消費者物價指數暴升 經濟4大影響曝

分析人口結構及趨勢，有助於投資人制定長期資產配置策略。以日本為例，經歷二十多年高速成長後，…

老牌鞋王業績下滑卻用新商業模式迎成長第二曲線 背後轉折策略不簡單

創造價值是指充當企業成長路上的孵化器，和企業一起成長以創造更大的價值。投資一家公司不僅要關注…

「億萬富翁夏令營」密謀收購、交流世界局勢 房仲穿太空裝舉怪異標語引側目

他在那裡閒晃著，希望吸引一、兩位億萬富翁的注意，因為他們會搭著私人飛機從世界各地趕來…

2026最爽能連休16天？他預測放假攻略： 端午、中秋、國慶日皆可拚9天

人事行政總處雖尚未公布明年行事曆，不過「凱哥寫程式」搶先預估：2026年恐將是史上最佛的一年。 每到年中，最讓上班族期待的話題莫過於「明年放幾天？」雖然官方版本還沒出爐，不過擅長用程式工具分析假

30歲公務員存款少被父母罵「廢物」 網見金額驚：贏過一堆人

存款多寡取決於個人的財務規劃和生活習慣。一名男公務員發文，稱他目前30歲，存款有200萬，本以為已經不少了，但哥哥、姊姊的年收均比他的存款高很多，導致父母嫌棄他，批評他總是待在「舒適圈」，對此他好奇詢問網友：「30歲存款到底要多少才及格呢？」。

很少投資高科技股…寧願買可口可樂也不願買蘋果？ 拆解巴菲特「持股特徵」

巴菲特的持股理念在某種程度上反映了價值思維和需求思維的觀念。巴菲特早年師從葛拉漢時，秉持靜態價值投資思維…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。