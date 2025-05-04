很少投資高科技股…寧願買可口可樂也不願買蘋果？ 拆解巴菲特「持股特徵」

觀察巴菲特的持股可以發現以下特徵：持有需求永無止境的民生消費品公司股票、買大不買小、買老不買新、買壟斷不買競爭、買輕資產不買重資產 、買商業模式簡單易懂或日常可以隨時接觸到、產業鏈關係簡單的公司股票。

巴菲特的持股理念在某種程度上反映了價值思維和需求思維的觀念。

巴菲特早年師從葛拉漢時，秉持靜態價值投資思維，後來受到蒙格和費雪的影響成為成長股投資人。

本文出自《投資的底層邏輯》 在這期間，巴菲特——蒙格價值投資理論逐漸成形，理論中的幾個重要概念包括前面提到的安全邊際、護城河、非連續性、專注於能力圈、集中投資等。

巴菲特的選股標準讓他避開容易快速變化的產業。

多年來，巴菲特很少投資高科技股，因為這個產業符合摩爾定律，正不斷快速改變。

可能在巴菲特看來，早期的蘋果公司並沒有寬廣的護城河，所以幾十年來他都沒有投資蘋果，以至於錯過了蘋果蓬勃發展的成長期。

但他錯了嗎？他沒錯。

早期蘋果還沒有定型，也許蘋果產品會像諾基亞、摩托羅拉手機一樣，塵封於記憶之中。

但蘋果發展到現在已經不只是一支手機了，它代表一個平台，連結著無數上下游企業，有各種服務商，所以巴菲特如今投資蘋果並不是在投資高科技業，而是在投資民生消費產業。

儘管巴菲特也認為創造性破壞（creative destruction）對社會有利，但他認為這類破壞會妨礙投資的可預測性。

所以比起其他企業，他更寧願投資可口可樂，因為可口可樂不需要創新、不需要變化，口味不會改變，不需要大規模改造。

這就是巴菲特最核心的投資理念。

（本文出自《投資的底層邏輯》作者：陳超)