投資的底層邏輯…巴菲特信奉「撿菸蒂」受價值投資大師影響 形成護城河理論

無論是葛拉漢、費雪還是巴菲特或方舟投資（Ark Invest）的凱西‧伍德（Cathie Wood），每個人對價值思維的理解不盡相同。

實踐價值思維沒有固定的投資方式，不同投資人會根據自己的價值觀決定想要採取的投資策略，因此了解和掌握投資方式背後的投資思維，遠比了解投資方式更重要。

本文出自《投資的底層邏輯》 時代在發展，科技在進步，價值思維在核心思想不變的情況下不斷被賦予新的內涵，這就是價值思維永保活力的關鍵。

費雪：長期持有＋研究

菲力浦‧費雪是成長股投資策略的先驅，被稱為「成長型價值投資之父」。巴菲特早年信奉「撿菸蒂」式的投資，後來受到費雪與蒙格的影響，才形成今天的護城河理論。

費雪非常重視企業的內在價值，與葛拉漢發現價值被低估的企業不同，費雪的投資風格是發現「好的企業」並長期持有，並關注企業的成長邏輯、發展前景、商業模式等，透過企業的高成長性獲得超額報酬。

費雪一生沒有持有太多檔股票，但他一旦鎖定某檔股票，往往持有十幾年。費雪從一九六○年代開始持有摩托羅拉，二十一年來，股價上漲了二十倍。

費雪的投資觀點帶出價值思維的兩個基本原則，一是長期持有，二是以研究為基礎。

費雪認為企業成長需要時間，長期持有企業股票才能享受到企業高成長所帶來的回報，同時產生複利。

短期持有易受波動

另一方面，股價短期內容易受到經濟環境、市場情緒等因素衝擊，短期價格難以預測，短期波動導致股票無法產生長期報酬。

然而，挑選出一家具有高成長潛力的優質企業非常難，所以費雪強調在投資前必須詳細研究，與企業的管理階層深入交流，如此才能做出正確的選擇。

（本文出自《投資的底層邏輯》作者：陳超)