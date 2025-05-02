若「孫正義出石頭誰能出布？」用猜拳理論：說服厲害的人出席記者會

如果孫正義出石頭，誰能出布？

要找誰合作時，我會使用「猜拳理論」。猜拳理論是善用人脈找重要對象合作的一種手法。

2014年我推行利用智慧手機和個人電腦捐款的企劃，名稱是「感應募款」，只要下載專用的App，感應Logo標誌就可以輕鬆捐款。

為了推廣這個企劃，我預計召開記者會公告消息，所以無論如何我都希望孫正義可以出席這個記者會。

孫正義是否出席記者會對社會的關注度影響很大，而且既然是以軟銀的名義推行活動，孫正義是否出席也關係到消費者對品牌的認知。

不過，即使對孫正義據實以告，他也不一定會出席。當時我想的是：「用猜拳來思考，如果孫正義出石頭，能出布的人會是誰？」

當時我腦中閃過的人選是王貞治。

軟銀之所以收購福岡大榮鷹隊（後來改名為福岡軟銀鷹隊）、進軍職業棒球，是因為孫正義很尊敬王貞治（當時福岡大榮鷹隊的總教練）。王貞治也很熱心推動世界少棒推廣基金會，強烈關注社會貢獻議題。因此我找機會與王貞治見面，與他談起「感應募款」活動。

王貞治不只熱心的聽我說明還大為贊同，甚至表示願意出席記者會。因此，我馬上發郵件告訴孫正義「王貞治會出席記者會」，於是孫正義也表示可以出席。

工作至今，猜拳理論幫了我無數次的忙。 任性出版《孫正義出石頭，誰能出布？：老闆、上司總是丟出難題和籠統指令？ 我在軟銀學到的目標達成竅門。》，作者：池田昌人

比方說成立SB新冠肺炎檢測中心時，國立國際醫療研究中心的醫師們給我們諸多協助，背後也有猜拳理論相助。其實軟銀的企業健康管理顧問曾是國立國際醫療研究中心的職員，透過這層關係，我得以與理事長面談。

如果沒有這些準備就貿然去拜訪國立國際醫療研究中心，我可能連理事長的面都見不上。如果有無論如何都想請出馬的關鍵人物，光靠自己無能為力的時候，一定要找出「可以讓關鍵人物出面的人＝與關鍵人物猜拳會贏的人」。

多了這層助力，事情會意外的進展順利。

找到心甘情願幫忙的人

雖然猜拳理論有請人出馬的強大力量，但使用上須注意一點。那就是拜託對方的主管是NG行為。這是為了避免變成打小報告。

舉個例子，假設I部門經理與法務部門T的主管有交情，他對T的主管提起這件事，T可能就會被下達工作命令：「你好像沒有協助I部門經理的部屬○○，快去幫忙！」

如果被主管特意提醒，T也只能著手幫忙，可是他的感受會非常差。這種感受當然不是對自己的主管，而是I部門經理。之後T一定會極力想與I部門經理撇清關係。因此，不能拜託T的主管。

那麼該由誰來擔任出布的角色？就像我突然想到王貞治一樣，可以出布的人，可能就在意想不到的地方。

重點就是「了解對方」。做什麼事對方才會高興？掌握對方的思考傾向、氣質，甚至是優缺點，誰是出布的人應該就會自然浮現。

比方說「自己家人其實與○○的家人交情不錯」，也可能出現「其實自己與○○正在上一樣的課，那位老師就是出布的人」的情況。緣分從何而起不得而知，遇到重要事件時，猜拳理論便有可能派上用場。

（本文摘自任性出版《孫正義出石頭，誰能出布？：老闆、上司總是丟出難題和籠統指令？ 我在軟銀學到的目標達成竅門。》，作者：池田昌人）