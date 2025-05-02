職場「口頭打探」能避免失敗提高成功率！聽過很多次…有很大的意義

打探，提高成功率

許多工作無法獨力完成，幾乎都需要人與人互相協助。正因如此，許多工作煩惱往往來自於人際問題。

本章想分享如何經營團隊與人際關係。

回到新品體驗會的案例，這裡把焦點轉移到I部門經理。I部門經理也希望這個體驗活動可以成功，這時他可以做什麼？

I部門經理雖然身為經理，但從更高的角度看，他算是大公司的中階主管，他覺得好的構想不見得能在公司會議通過。這就是I部門經理的立場。

因此I部門經理的考量如下：「這次新品應該是N常務主導，他非常關注這個案件。N常務正是自己可以接觸到的關鍵人物。」

對關鍵人物可以做的事就是「打探」。I部門經理打算在電梯裡遇到N常務時輕鬆提起：「這次的體驗會我打算朝這個方向進行，您覺得如何？」

這種事先口頭詢問就是打探，重點是「口頭」兩字。人很奇妙，內容只要印在紙上就好像已經確定一樣。

我還是新人的時候，在製作資料的過程找主管討論，一拿資料給主管過目就會被罵：「錯了吧！」 任性出版《孫正義出石頭，誰能出布？：老闆、上司總是丟出難題和籠統指令？ 我在軟銀學到的目標達成竅門。》，作者：池田昌人

不管我如何解釋「不是，這還只是草案」，每次都還是被罵得很慘。由於把資料列印出來，所以給對方留下「做錯」的印象。光是把資料改好還不行，主管甚至會覺得「本來就不應該出現那種企劃」。

不過，如果換作是口頭詢問，對方就會給予無關對錯的輕鬆反應：「不是那樣，是這樣。」、「有關這點要特別注意。」、「那樣可以喔。沒錯，那個部分很困難。」

打探的時機

打探的時機是什麼時候？打探的頻率和次數會隨著案件大小和重要性而改變。這裡以體驗會為例，思考理想的打探方式。

1.第一次︰開始行動後

對N常務的第一次打探，最理想的時機是在開始行動後。先口頭告知「這次體驗會我想這樣安排」、「我與部門成員正在討論這個方向」。

2.第二次︰行銷會議的前一個月

內容比第一次稍進一步即可。

3.第三次︰召開行銷會議前

即將召開會議前，可以帶著資料具體告知內容：「我們想以這個形式發表，沒有問題吧？」

然後根據這次打探結果，決定最終的提案內容。

從被打探者的角度來看，他從同樣的人口中聽了好幾次相同的事。如果這是對全公司發表的提案，「聽過很多次」有很大的意義。因為當人們聽過一件事情很多次，就會對其感興趣，也會有一定程度的了解。

即使對方一開始的印象是：「工作現場在討論這件事嗎？」沒多久後，想法通常就會變成：「我一直有在關注那件事。」

這裡介紹的終究只是理想情況。這次的例子也一樣，打探可以根據事情的時間線調整，比方說減去第二次，或多增加幾次。

打探的技巧確實偏難。不過為了實現自己的計畫，打探是非常有效的工具，學一下沒有損失。

（本文摘自任性出版《孫正義出石頭，誰能出布？：老闆、上司總是丟出難題和籠統指令？ 我在軟銀學到的目標達成竅門。》，作者：池田昌人）