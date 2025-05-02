職場上避免「不必要的抱歉」！該盡快修正錯誤而非獲得對方原諒

最高階的道歉方式

對於能見度而言，「道歉」是一種極具風險的言行。以簡報為例，如果不小心多說了幾句，結果客戶一臉不悅的說：「好了，廢話少說。直接說結論。」如果此時立即道歉，等於承認自己之前說的都是廢話，這樣反而降低自己的信賴度。

試想，一個沒有足夠能見度的人，誰還會願意花時間聽他說話？因此，在需要道歉的場合，我們應該小心謹慎，避免不必要的道歉。

以前面的例子來說，當客戶抱怨簡報太長時，不妨用正向的說法化解尷尬：「接下來是我要報告的重點。」或「謝謝您的耐心，接下來進入今天的主題。」這樣一來，簡報內容太長就不是拖拖拉拉，而是照著時程表進行。 大是文化《能見度工作術：我在高盛證券學到的，用同樣的努力展現十倍成果。》，作者：大塚千鶴

運用得當，便能翻轉逆勢，贏得客戶的讚賞。

事實上，「對不起」往往是為了減輕自己心理壓力，而不是對方原諒與否。與其如此，倒不如盡快修正錯誤，重新傳達正確的訊息。

或許有人會問，如果明明有一場重要會議，卻讓客戶久等，難道不用致歉嗎？當然要，因為這是基本禮儀，但也無須九十度鞠躬。只要一句「各位久等了」就夠了。與其卑躬屈膝的道歉，倒不如颯爽明快的走進會議室，然後若無其事的說：「久等了，我們開始吧。」如此一來，不僅能成功轉移焦點，讓出席者消氣，現場的氣氛也會熱絡起來。

除此之外，若無其事的態度反而會讓對方猜想，你之所以遲到，應該是被什麼重要的事耽擱。這才是能見度的真髓。如同前面提到的那位主管，她就是最高竿的能見度—任何失誤都成為能見度的跳板。

（本文摘自大是文化《能見度工作術：我在高盛證券學到的，用同樣的努力展現十倍成果。》，作者：大塚千鶴）