重要會議上悶不吭聲…如同空氣自然沒必要出席！擁「能見度」開啟更多希望之窗

始終如一，才是專業

在外資企業工作，開會時總是不發表意見的人，久而久之，就不會收到開會通知。這可不是職場霸凌，而是在重要會議上如果悶不吭聲，自然沒有必要出席。最後，這些人就會像空氣一樣，被召集人一句「忘了通知」給輕輕帶過。

相反的，懂得展現能見度的人，因為投入開會，總是能讓召集人將他們列入出席名單。

老實說，我在紐約總部時，就有過這樣的經驗。照理來說，人力資源部就是內勤工作，但主管也常指派我參加業界交流或研討會等活動。

對我來說，無論是內勤或外勤，都是工作。不過，心裡還是納悶，為什麼總是找我，難道沒有人了嗎？ 大是文化《能見度工作術：我在高盛證券學到的，用同樣的努力展現十倍成果。》，作者：大塚千鶴

有一次我跟主管說：「某人也不錯，換人去吧。」主管突然問：「是嗎？對方是怎麼樣的人？」我忍不住回問：「怎麼樣的人，是什麼意思？」主管並未正面回答我的問題，而是解釋道：「我之所以老是派妳出去，是因為妳的個性始終如一。」

主管口中的始終如一並非諷刺我毫無長進，而是認可我的專業素養。

換句話說，我在主管眼中就是安心的保證。因此，對於我推薦的人，主管在意的也是專業素養。

由此可見，能否出席會議，與當事人的能見度息息相關。

只有多露臉，才能為人生開啟更多希望之窗。

相信以上的小故事，有助於各位意識到能見度的重要性。

（本文摘自大是文化《能見度工作術：我在高盛證券學到的，用同樣的努力展現十倍成果。》，作者：大塚千鶴）