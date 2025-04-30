金價上漲支撐金礦股 黃金基金機會盎然
長期以來黃金一直被視為政治和經濟不確定時期下的避風港，近期金價在全球貿易戰時陡升即一大印證。富蘭克林證券投顧指出，過去，包含金價與美元的負相關性、較高的實質利率是解釋金價表現的重要因素，近年來隨著新需求出現，像是各國央行、國際上越來越多使用黃金作為貨幣，成為推動金價走揚的另一股力量。
黃金供需趨勢 支撐金價、裨益金礦股後市
富蘭克林黃金基金（本基金之配息來源可能為本金）經理人史蒂芬．蘭德（Steve Land）分析，加以當前美元疲軟、殖利率下滑、投資人需求等傳統因素，現貨金價維持在高檔不墜，進而為金礦股帶來穩健的企業獲利和現金流量，然而2024年金礦股表現並未跟進金價走勢，倘若價格保持在當前交易區間或繼續走高，有望使金礦股前景優於實體黃金。
就供給面，依據礦業顧問公司CRU Consulting(2024/12/22)報告，全球黃金產量預計在2025年達到約3250噸的歷史高點，隨後將進入長期下降趨勢，主因是儲量逐漸耗盡、礦石品位下滑、老舊礦脈關閉等因素影響，意味著未來黃金供給將逐年減少，進而成為支撐金價的重要因素；需求面則顯示，在持續的關稅及地緣政治風險干擾下，避險需求可望保持強勁。
經理人史蒂芬．蘭德表示，當前金價反映川普關稅不確定性、央行買盤、地區衝突等所觸發的強勁黃金需求，強化黃金在地緣政治緊張局勢加劇下去全球化世界中的實用性，對金價的中期前景感到樂觀。
以富蘭克林黃金基金（本基金之配息來源可能為本金）的投資策略來說，具三特色，一是「分散持股」，前十大持股占比低於40%*，採多元分散布局，降低單一個股影響；二是「中小為主」，佈局中小型股為主，比重接近80%*，更有利於發掘具爆發力標的；三是「併購題材」，併購活動熱絡，替代大規模開發計畫，從三大面向廣泛把握黃金市場機會。
投組納入金礦股 有望提高投資組合效率
富蘭克林證券投顧指出，隨著金價持續創高，金礦股的企業獲利與自由現金流量已明顯改善，加上目前估值仍低於過去五年平均，有望帶動一波估值修復行情，看好金礦股後續表現。
特別是當前市場波動度升溫，多元資產配置有助分散風險，經試算，適度在投資組合中加入金礦股，將有助提高風險調整報酬，顯示黃金帶來的分散風險效果（附圖）。
*資料來源：富蘭克林證券投顧整理2025/4/18。
<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。股票型基金配息機制說明：本基金主要配息來源為股息收益，配息也可能從基金資本中支付。境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息發放並非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息率水準。Ⓞ本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。Ⓞ本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】。Ⓞ投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站( http://www.Franklin.com.tw )查閱。
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