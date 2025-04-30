金價上漲支撐金礦股 黃金基金機會盎然

長期以來黃金一直被視為政治和經濟不確定時期下的避風港，近期金價在全球貿易戰時陡升即一大印證。富蘭克林證券投顧指出，過去，包含金價與美元的負相關性、較高的實質利率是解釋金價表現的重要因素，近年來隨著新需求出現，像是各國央行、國際上越來越多使用黃金作為貨幣，成為推動金價走揚的另一股力量。

黃金供需趨勢 支撐金價、裨益金礦股後市

富蘭克林黃金基金（本基金之配息來源可能為本金）經理人史蒂芬．蘭德（Steve Land）分析，加以當前美元疲軟、殖利率下滑、投資人需求等傳統因素，現貨金價維持在高檔不墜，進而為金礦股帶來穩健的企業獲利和現金流量，然而2024年金礦股表現並未跟進金價走勢，倘若價格保持在當前交易區間或繼續走高，有望使金礦股前景優於實體黃金。

就供給面，依據礦業顧問公司CRU Consulting(2024/12/22)報告，全球黃金產量預計在2025年達到約3250噸的歷史高點，隨後將進入長期下降趨勢，主因是儲量逐漸耗盡、礦石品位下滑、老舊礦脈關閉等因素影響，意味著未來黃金供給將逐年減少，進而成為支撐金價的重要因素；需求面則顯示，在持續的關稅及地緣政治風險干擾下，避險需求可望保持強勁。

經理人史蒂芬．蘭德表示，當前金價反映川普關稅不確定性、央行買盤、地區衝突等所觸發的強勁黃金需求，強化黃金在地緣政治緊張局勢加劇下去全球化世界中的實用性，對金價的中期前景感到樂觀。

以富蘭克林黃金基金（本基金之配息來源可能為本金）的投資策略來說，具三特色，一是「分散持股」，前十大持股占比低於40%*，採多元分散布局，降低單一個股影響；二是「中小為主」，佈局中小型股為主，比重接近80%*，更有利於發掘具爆發力標的；三是「併購題材」，併購活動熱絡，替代大規模開發計畫，從三大面向廣泛把握黃金市場機會。

投組納入金礦股 有望提高投資組合效率

富蘭克林證券投顧指出，隨著金價持續創高，金礦股的企業獲利與自由現金流量已明顯改善，加上目前估值仍低於過去五年平均，有望帶動一波估值修復行情，看好金礦股後續表現。

特別是當前市場波動度升溫，多元資產配置有助分散風險，經試算，適度在投資組合中加入金礦股，將有助提高風險調整報酬，顯示黃金帶來的分散風險效果（附圖）。

資料來源：理柏資訊，全球股、全球債及金礦股分別依據MSCI AC世界指數、彭博巴克萊全球複合債券指數、富時金礦指數，原幣計價，截至2025年3月底，年化波動率為月報酬率的年化標準差。過去績效不代表未來績效之保證。指數不代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。

*資料來源：富蘭克林證券投顧整理2025/4/18。