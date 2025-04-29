8、9年級生跟7年級生差超多！她羨慕年輕人生活品質好 眾人點頭：車房都不要

世代差異常反映出各年齡層價值觀的變化，隨著科技的快速發展，現今的年輕世代，特別是8、9年級生，生活品質有了顯著的提升。

近日，一位網友在Dcard論壇分享了自己的觀察，她舉例說，最近回母校擔任活動指導時發現，現在的大學生為了成發演出，不僅自費訂製表演服，一套動輒5000元以上，費用全由學生自理，這與她當年唸大學時的情況截然不同。

原po還說，現在年輕人不僅普遍擁有iPhone，還能在大學時期就開始享受健身、美甲、按摩、醫美等活動，並頻繁出國追星，這樣的生活方式與過去的7年級生形成鮮明對比。

原po表示，自己作為7年級生，在大學畢業後進入職場時正值22K時代，生活條件相對艱苦，多數7年級生大約在30歲左右才開始享受生活，通常需要工作幾年後才會開始去健身房、學跳舞、狂出國等活動，相比之下，現在的8年級年輕人似乎更願意提早在生活品質上花大量的金錢。

文章引起了不少人的共鳴，有網友回應，「反正存不了錢，還不如活得舒服一點」，也有人指出，「這是敢不敢花的問題」、「少子化的特殊現象吧」、「有的人出來上班只是賺零用錢而已」，原po也回應，「我身邊這樣花的，還有家裡是低收入戶的」。

亦有人表示，「我身邊月薪3萬多的朋友過得比我月薪8萬還奢侈」、「身邊很多普通上班族女性朋友，明明年薪可能連60萬都沒有，但每個月做美甲、背著LV、戴著Dior的項鍊，還常常出國，男生則是玩改車，看起來超燒錢，然後對女朋友非常大方，常常送名牌吃大餐」。

此外，網友們也分析這種差異背後的原因，認為是世代氛圍不同造成的，7年級生的父母通常比較傳統，強調婚姻、家庭和房產，這些都需要資金，因此給予了子女很大的壓力，而9年級生則選擇「躺平」，反正賺不多也存不多，不追求車子、房子和孩子，想買什麼就買什麼，不如及時行樂。