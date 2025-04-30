AI人工智慧引來更多殺戮？ 經濟學博士：俄烏戰爭大量無人機已參與

人工智慧的發展有利有弊。弊端在於，未來世界可能會更加分化。

在人工智慧發展的當下，有人能利用人工智慧享有更多社會資源，但也有人會面臨失業問題。

本文出自《投資的底層邏輯》 這種趨勢會加劇社會不平等，甚至引發新的危機與衝突。更令人擔憂的是，如果將人工智慧運用在戰爭，將放大戰爭的殘酷性。

人類的感性與理智是制約戰爭發生和擴大的重要力量，然而，人工智慧在短期內可能無法學得人類的悲憫心，當人工智慧機械式的執行戰爭命令時，只會帶來更多殺戮。

例如在俄烏戰爭中，我們已經看到大量無人機的無情參與。

二是引發人們對人工智慧取代人類的擔憂。早在一九九○年代，電影《魔鬼終結者》（The Terminator）就已經反映人類對人工智慧的擔憂。

當機器足夠聰明時，它是否會反過來控制人類？人們是否能做好足夠的準備以面對強大的人工智慧，以及人工智慧可能帶來的危害？

雖然人工智慧為我們提供諸多便利，但可能隨之而來的道德危機、社會危機與人類危機，依然值得我們深思。

（本文出自《投資的底層邏輯》作者：陳超)