強化區塊鏈技術 人工智慧可預測網路擁塞程度、動態調整交易優先順序

人工智慧是一種通用性技術，可以為不同產業帶來創新應用。

大數據讓人工智慧模型能進行廣泛、多元的訓練，自動化處理、分析資料，加速從大數據中萃取有價值的訊息，減少人力投入。

本文出自《投資的底層邏輯》 大數據結合人工智慧，也能為使用者提供高度客製化的體驗。

透過分析大量關於客戶偏好、行為和人口統計的資料，人工智慧演算法可以提供個人化建議、為特定族群量身打造的廣告和專屬體驗。

人工智慧結合雲端計算，可以為軟體開發者提供一個靈活、可擴展且易存取的基礎建設，而不需要一開始就投入龐大的硬體投資。

人工智慧演算法通常需要強大的計算和儲存能力來分析大數據，雲端平台可以根據需求即時提供計算資源，使人工智慧應用程式能根據工作負載，動態調整計算資源。

人工智慧也能強化區塊鏈技術。首先是增強區塊鏈的擴展性，也就是區塊鏈處理大量數據的能力。

人工智慧可以透過分析交易模式、預測網路擁塞程度、動態調整交易優先順序，改善區塊鏈性能。

其次，人工智慧能提供深入的數據分析。區塊鏈網路生成大量資料，人工智慧可以分析這些資料，萃取出有價值的見解並進行預測，以優化區塊鏈營運、改善決策流程，並為區塊鏈用戶提供有價值的資訊。

最後，人工智慧 能優化區塊鏈的資源配置。AI演算法可以分析區塊鏈網路中的資源使用模式，高效的管理資源、降低成本，提高整體網路性能，在維護安全的同時，處理更多的交易量。

（本文出自《投資的底層邏輯》作者：陳超)