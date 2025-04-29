減少溫室氣體排放、改善能源使用效率 人工智慧演算法辦得到

人工智慧能驅動智慧工業：人工智慧可以被整合到業務流程、決策和資源配置中，幫助企業做出更明智的決定，在推動企業創新、生產力和提升效率方面發揮關鍵作用。

人工智慧可以分析大量資料、提出改進建議，優化複雜的工業流程，因此將人工智慧技術融入工業流程，可以提高工業效率與生產力。

本文出自《投資的底層邏輯》 此外，人工智慧可以分析歷史資料、市場趨勢和需求，優化供應鏈管理，使企業能有效分配資源，專注於創造更多價值的活動。

人工智慧能驅動智慧生活：首先，人工智慧能促進智慧家居發展，亞馬遜Alexa和Google Assistant等人工智慧助理可以管理智能家電、控制設備，並支援語音操作服務。

其次，人工智慧演算法能分析使用者偏好和行為模式，提供個人化建議，豐富使用者的個人體驗。最後，人工智慧可以透過演算法、內容自動生成和虛擬實境，改變娛樂產業。

人工智慧能驅動智慧城市：人工智慧有利於智慧城市建設，可以將城市轉變成智慧生態系統，進而提高公共服務、交通與公用事業的效率。

透過分析來自感測器、攝影鏡頭與社群媒體的資料，人工智慧能改善交通規劃，降低能源使用量，提高公共安全，改善人民生活品質。

人工智慧還可以驅動智慧環境：人工智慧可以分析感測器、衛星蒐集的資料，監測空氣品質、水質和生物多樣性等環境參數，讓即時監測、早期發現異常並及時干預成為可能。

人工智慧演算法透過分析智慧電網、物聯網以及能源系統的資料，進而減少溫室氣體排放，改善能源使用效率。

（本文出自《投資的底層邏輯》作者：陳超)