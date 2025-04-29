快訊

2025報稅系統啟動！快速登入搶先看所得稅 算出你的「省稅大禮包」

國民法官審剴剴案 台大醫生作證「懷疑遭性虐待」旁聽民眾落淚

台幣匯率被美國盯上？ 卓揆：已有準備未來是重大挑戰

「通用人工智慧」普及時間點預測出爐 4個特徵形成龐大產業鏈體系

聯合新聞網／ 天下文化出版
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

二○二四年初，方舟投資在年度研究報告《大創意二○二四》（Big Ideas for 2024）中指出，多項技術的結合正在引發前所未有的技術革命。

根據方舟投資的預測，通用人工智慧（AGI）普及的時間正不斷縮短，二○一九年認為需時五十年，二○二一年預計要二十年，到了二○二三年，方舟投資預測只需要八年，按此趨勢，最快在二○二六年通用人工智慧就能普及。

本文出自《投資的底層邏輯》
本文出自《投資的底層邏輯》
方舟投資還預測，未來七年，全球經濟成長率將從過去一百二十五年的平均三％，加速到超過七％。

高盛的預測雖然相對保守，但也認為未來十年，人工智慧將讓美國勞動生產率每年平均提高一‧五％至二‧九％。

原因在於：

首先，人工智慧未來的廣泛應用可能會提升經濟成長。

人工智慧具有四個特徵：滲透性，即AI技術的廣泛運用可以帶動相關產業鏈發展；協同性能使勞動、資本、技術等生產要素之間的配置更合理、達到最佳生產效果；替代性可以減少高齡化、少子化對勞動力的影響；創造性可以帶來更密集的知識與技術要素生產，有利經濟成長。

其次，從產業發展的角度來看，技術面上，人工智慧結合機器人，帶來人形機器人的革命性發展，將大幅提升製造業效率；人工智慧結合交通工具，將徹底改變交通產業。

在供給面，人工智慧的演進推動相關企業發展，進而形成龐大的產業鏈體系，資料、演算法、計算能力的不斷疊代，將推動產業發展。

從需求的角度來看，「人工智慧＋」（AI+）將為傳統產業帶來創造性的改變，無論是個人用戶、企業用戶還是政府，都有無限的應用可能。

在流通方面，人工智慧能透過生產方式、商業通路、人民生活圈與生活方式，對社會經濟結構產生深遠的影響。

（本文出自《投資的底層邏輯》作者：陳超)

編輯推薦

相關新聞

「通用人工智慧」普及時間點預測出爐 4個特徵形成龐大產業鏈體系

二○二四年初，方舟投資在年度研究報告《大創意二○二四》（Big Ideas for 2024）中指出，多項技術的結合…

8、9年級生跟7年級生差超多！她羨慕年輕人生活品質好 眾人點頭：車房都不要

世代差異常反映出各年齡層價值觀的變化，隨著科技的快速發展，現今的年輕世代，特別是8、9年級生，…

波克夏海瑟威股東大會 巴菲特：人工智慧是已從瓶子裡探出頭的精靈

新一輪數位革命正往智慧化方向前進。ChatGPT之所以火紅，是因為它的創新特點…

減少溫室氣體排放、改善能源使用效率 人工智慧演算法辦得到

人工智慧能驅動智慧工業：人工智慧可以被整合到業務流程、決策和資源配置中，幫助企業做出更明智的決定...

中國車商進軍東南亞靠價格戰搶下市場 忽略「這些事」又被日本奪走

摩托車是東南亞國家主要的交通工具，在中國汽車進軍東南亞之前...

全球企業研發支出排行榜 華為名列第4、前10名上榜唯一中企

雖然高研發支出看似對公司有利，但高昂的沉沒成本會使公司飽受來自股東和機構投資人的壓力…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。