「通用人工智慧」普及時間點預測出爐 4個特徵形成龐大產業鏈體系

二○二四年初，方舟投資在年度研究報告《大創意二○二四》（Big Ideas for 2024）中指出，多項技術的結合正在引發前所未有的技術革命。

根據方舟投資的預測，通用人工智慧（AGI）普及的時間正不斷縮短，二○一九年認為需時五十年，二○二一年預計要二十年，到了二○二三年，方舟投資預測只需要八年，按此趨勢，最快在二○二六年通用人工智慧就能普及。

本文出自《投資的底層邏輯》 方舟投資還預測，未來七年，全球經濟成長率將從過去一百二十五年的平均三％，加速到超過七％。

高盛的預測雖然相對保守，但也認為未來十年，人工智慧將讓美國勞動生產率每年平均提高一‧五％至二‧九％。

原因在於：

首先，人工智慧未來的廣泛應用可能會提升經濟成長。

人工智慧具有四個特徵：滲透性，即AI技術的廣泛運用可以帶動相關產業鏈發展；協同性能使勞動、資本、技術等生產要素之間的配置更合理、達到最佳生產效果；替代性可以減少高齡化、少子化對勞動力的影響；創造性可以帶來更密集的知識與技術要素生產，有利經濟成長。

其次，從產業發展的角度來看，技術面上，人工智慧結合機器人，帶來人形機器人的革命性發展，將大幅提升製造業效率；人工智慧結合交通工具，將徹底改變交通產業。

在供給面，人工智慧的演進推動相關企業發展，進而形成龐大的產業鏈體系，資料、演算法、計算能力的不斷疊代，將推動產業發展。

從需求的角度來看，「人工智慧＋」（AI+）將為傳統產業帶來創造性的改變，無論是個人用戶、企業用戶還是政府，都有無限的應用可能。

在流通方面，人工智慧能透過生產方式、商業通路、人民生活圈與生活方式，對社會經濟結構產生深遠的影響。

（本文出自《投資的底層邏輯》作者：陳超)