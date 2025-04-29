快訊

被Makiyo點名「紅了不認人」 楊丞琳不忍反擊：惡意造謠

三星超薄手機Galaxy S25 Edge價格外洩下月開賣！比S25+便宜、擁2億畫素鏡頭

台灣東部海域13時46發生規模4.5地震 3縣市有感

波克夏海瑟威股東大會 巴菲特：人工智慧是已從瓶子裡探出頭的精靈

聯合新聞網／ 天下文化出版
「股神」巴菲特。 路透社
「股神」巴菲特。 路透社

新一輪數位革命正往智慧化方向前進。前文提到的ChatGPT之所以火紅，是因為它的創新特點。

ChatGPT是一款生成式AI，傳統的搜尋引擎只是將結果呈現在使用者面前，缺少資訊整理和歸納功能，但ChatGPT直接將答案告訴使用者，高效率又便捷。

本文出自《投資的底層邏輯》
本文出自《投資的底層邏輯》
此外，ChatGPT具有實用性，使用者可以用ChatGPT回答問題、寫文章，讓使用者體驗到人工智慧的便利性與趣味性。

最後，ChatGPT可以與其他平台合作，例如微軟的Bing宣布將ChatGPT做為內建搜尋引擎。人工智慧帶來新的機會，將引領數位化的變革浪潮。

二○二四年五月，巴菲特在波克夏海瑟威的股東大會上說，「人工智慧是一個已經從瓶子裡探出頭的精靈」。

人工智慧很可能成為繼機械化、電氣化、資訊化之後，新一輪技術革命的關鍵，不但創新節奏更快，影響範圍也更大。

生成式AI技術可能會為全球經濟帶來深遠的結構性影響，影響速度與規模可能會超過幾十年來的重大技術變革。

在長期通膨的環境下，人工智慧可能成為對抗通膨的潛在力量。

事實上，具有深遠影響的創新長週期能超越經濟衰退、升息和高通膨等經濟不利因素，不少偉大企業和顛覆性的產品都是在困境時誕生。

（本文出自《投資的底層邏輯》作者：陳超)

編輯推薦

相關新聞

波克夏海瑟威股東大會 巴菲特：人工智慧是已從瓶子裡探出頭的精靈

新一輪數位革命正往智慧化方向前進。ChatGPT之所以火紅，是因為它的創新特點…

中國車商進軍東南亞靠價格戰搶下市場 忽略「這些事」又被日本奪走

摩托車是東南亞國家主要的交通工具，在中國汽車進軍東南亞之前...

全球企業研發支出排行榜 華為名列第4、前10名上榜唯一中企

雖然高研發支出看似對公司有利，但高昂的沉沒成本會使公司飽受來自股東和機構投資人的壓力…

貝佐斯堅持投資興建營運中心 亞馬遜遇「沉重一擊」負債逾21億

亞馬遜以網路銷售書籍起家，創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）希望亞馬遜成為全球最大的書店…

勞退收益分配查詢懶人包！小弱肌：健保卡、手機…2分鐘搞定

新制勞退收益分配完成，勞退查詢懶人包，教你用手機兩分鐘完成查詢... 大家好我是小弱肌；之前小弱肌有教過大家怎麼查勞退收益，3/3新制的勞退分紅也揭曉囉，2024年制勞退基金運用收益為為6989

巴菲特開股東大會…全球市值前20名單發生巨大變化 日本超慘

針對二八定律，柏基投資做過一項研究，總結資本市場「常勝將軍」：股票市場報酬率最高的公司所具備的特點…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。