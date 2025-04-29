波克夏海瑟威股東大會 巴菲特：人工智慧是已從瓶子裡探出頭的精靈

新一輪數位革命正往智慧化方向前進。前文提到的ChatGPT之所以火紅，是因為它的創新特點。

ChatGPT是一款生成式AI，傳統的搜尋引擎只是將結果呈現在使用者面前，缺少資訊整理和歸納功能，但ChatGPT直接將答案告訴使用者，高效率又便捷。

本文出自《投資的底層邏輯》 此外，ChatGPT具有實用性，使用者可以用ChatGPT回答問題、寫文章，讓使用者體驗到人工智慧的便利性與趣味性。

最後，ChatGPT可以與其他平台合作，例如微軟的Bing宣布將ChatGPT做為內建搜尋引擎。人工智慧帶來新的機會，將引領數位化的變革浪潮。

二○二四年五月，巴菲特在波克夏海瑟威的股東大會上說，「人工智慧是一個已經從瓶子裡探出頭的精靈」。

人工智慧很可能成為繼機械化、電氣化、資訊化之後，新一輪技術革命的關鍵，不但創新節奏更快，影響範圍也更大。

生成式AI技術可能會為全球經濟帶來深遠的結構性影響，影響速度與規模可能會超過幾十年來的重大技術變革。

在長期通膨的環境下，人工智慧可能成為對抗通膨的潛在力量。

事實上，具有深遠影響的創新長週期能超越經濟衰退、升息和高通膨等經濟不利因素，不少偉大企業和顛覆性的產品都是在困境時誕生。

（本文出自《投資的底層邏輯》作者：陳超)