勞退收益分配查詢懶人包！小弱肌：健保卡、手機…2分鐘搞定

新制勞退收益分配完成，勞退查詢懶人包，教你用手機兩分鐘完成查詢...

大家好我是小弱肌；之前小弱肌有教過大家怎麼查勞退收益，3/3新制的勞退分紅也揭曉囉，2024年制勞退基金運用收益為為6989.74億元已經完成收益分配於勞退個人專戶中，只要你是勞工都可以查詢到喔！

勞保局表示，此次參與收益分配的退休金個人專戶約1,292萬戶，逾半數勞工分配金額超過2萬元，約749萬戶（占58％），其中超過5萬元者，約467萬戶（占36.2％）。

一般勞工的退休金會有兩筆分別是勞工保險（勞保）與勞工退休金（勞退），本篇要帶你查詢的就是自己的勞退喔！

2分鐘教你查勞退

想知道你的勞工退休金裡來有多少錢嗎？小弱肌教教你2分鐘就可以快速查詢：

需要準備的物品

查詢步驟

1.Google勞工退休金 2.點個人專戶查詢 3.勞工退休金個人專戶 4.行動電話認證 5.點使用行動電話認證下方紅字E化服務系統 6.點選行動電話驗證並填資料 7.記得要關閉WIFI喔 8.往下滑就可以看到累積的提繳金額

網站上還有可以試算如果你在退休後，每月可提領的金額作參考喔!

最後提醒大家，勞保與勞退的金額多半在你退休時可能只能稍稍滿足你的基本生活需求，我們可以把勞保與勞退當作是你退休生活的最後一道保障，還是要趁年輕時投資及理財多多累積自己的資產才能夠充分的滿足你的退休生活。

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