中國車商進軍東南亞靠價格戰搶下市場 忽略「這些事」又被日本奪走

研發支出是企業創新的直接驅動力，企業如果沒有持續投入研發，就無法形成競爭優勢和護城河效應。

企業研發支出低的原因很多，對中小企業來說，可能是難以承受高額研發支出的風險。

本文出自《投資的底層邏輯》 持續投入巨資研發對中小企業來說可能難以為繼；而且一旦公司選錯研發方向，前期所有投入可能都會付諸東流。

中小企業利潤少、競爭力差，在研發資金與人員都不足的情況下，往往更注重生存而非發展。

缺乏關鍵技術的企業往往會透過價格戰開拓市場，但價格戰會不斷蠶食企業的利潤。

而擁有關鍵技術的企業，在銷售過程中擁有更高的話語權，可以制定更高的價格，獲得更多利潤。

摩托車是東南亞國家主要的交通工具，在中國汽車進軍東南亞之前，日系摩托車占據大部分市場。

一九九〇年代末，中國車商進入東南亞市場後，短期內以價格優勢成功取代日本車商成為主流供應商。

然而中國車商沒有試圖提高產品性能，不注重技術研發，反而進行價格戰，最後導致眾多中國車商虧本銷售。

中國車商為了降低成本，甚至偷工減料、忽視售後服務，導致好不容易占領的市場最後又被日本車商奪走。

（本文出自《投資的底層邏輯》作者：陳超)