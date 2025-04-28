全球企業研發支出排行榜 華為名列第4、前10名上榜唯一中企

雖然高研發支出看似對公司有利，但高昂的沉沒成本會使公司飽受來自股東和機構投資人的壓力，導致公司很難繼續維持高額的研發支出。

迫於獲利壓力，中國市場的研發支出占比要比海外市場低很多，但也有例外。

本文出自《投資的底層邏輯》 例如華為在成立之初所制定的發展策略是每年把銷售收入的一〇％用於研發，而且華為沒有上市，因此創辦人可以做出決策，協助企業打造長期的護城河。

尤其是在面臨美國不斷打壓供應鏈的情況下，華為依然堅持投入龐大的研發支出，近幾年每年的專利申請量都超過一萬件，全球專利累計申請量超過二十萬件。

在歐盟發布的二〇二二年全球企業研發支出排行榜中，華為以一千四百零九億八千萬元的研發支出（約占二〇二二年華為銷售收入的二二％）排在Google、Meta、微軟之後，名列全球第四，成為前十名上榜企業當中唯一的中國企業。

遺憾的是，目前中國資本市場因為受到投資文化影響，不重視這類積極投入研發的公司，維持龐大研發支出的公司在市場中非常少見。

（本文出自《投資的底層邏輯》作者：陳超)