貝佐斯堅持投資興建營運中心 亞馬遜遇「沉重一擊」負債逾21億

優質企業通常在一開始創立的十年內大幅虧損。

亞馬遜以網路銷售書籍起家，創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）希望亞馬遜成為全球最大的書店。

本文出自《投資的底層邏輯》 為了實現這個目標，亞馬遜不斷擴大規模，以形成規模效應。

然而，規模迅速擴大也增加營運成本，導致亞馬遜在成立初期持續虧損。

此外，貝佐斯堅持投資興建營運中心，這項計畫消耗亞馬遜龐大的現金流。

二十一世紀初的網路泡沫破滅為亞馬遜帶來沉重一擊，二〇〇〇年末亞馬遜虧損五億美元，負債超過二十一億美元。

中國半導體顯示器產業龍頭京東方在創業初期也經歷一段長時間的虧損。

二〇〇三年，受經濟危機影響，韓國現代集團計畫出售TFT-LCD（薄膜電晶體液晶顯示器）業務，得知消息後京東方以三億八千萬美元收購現代集團的TFT-LCD業務，獲得液晶面板生產的入場券。

然而，隔年全球液晶面板市場下滑，京東方對現代集團的併購導致了連續虧損。

京東方只能斷臂求生，出售優質資產，之後再透過一系列品質優化、提升生產力的措施，終於在二〇〇七年開始獲利，此時距離公司成立已經快十五年了。

後來京東方在不斷嘗試新產線的過程中找到最佳產線，大規模投產，最終成為全球最大的液晶面板供應商。

（本文出自《投資的底層邏輯》作者：陳超)